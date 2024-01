KSC besiegt Luzern: Youngster Dettling trifft und bereitet vor

Der Karlsruher SC hat seinen ersten Test im Rahmen des Trainingslagers in Estepona bestanden und mit 3:1 gegen den Schweizer Erstligisten FC Luzern gewonnen.

KSC-Talent Luis Dettling. IMAGO/ULMER Pressebildagentur

Der im Vergleich zum 4:0 gegen Ulm von Christian Eichner siebenmal veränderte KSC gegen Luzern nach Chancen hüben wie drüben durch Zivzivadze früh in Führung (8.). Gleichzeitig war das der Pausenstand, weil sich Youngster Weiß zwischen den Pfosten bei einigen Schweizer Chancen auszeichnen konnte.

Nach Wiederanpfiff wechselten beide Trainer komplett durch, der FC schnupperte bei einem abgefälschten Schuss des Ex-Schalkers Meyer am Ausgleich, den Eisele parieren konnte (52.). Das 1:1 fiel aber doch, Ademi musste nach feiner Vorarbeit von Chader nur noch den Fuß hinhalten (66.).

Die Partie drohte nun zu kippen, Luzern drückte die Badener in die Defensive. Doch in der Schlussphase schlug erneut die Eichner-Elf zu: Mittelfeld-Talent Dettling erzielte nach Heise-Flanke per Kopf die erneute Führung (84.), ehe Schleusener auf Vorarbeit von Dettling und Farhat den Deckel drauf machte (90.).

Neben Stindl, der bereits gegen Ulm hatte pausieren müssen, konnte Eichner auch nicht auf den ebenfalls angeschlagenen Innenverteidiger Beifus zurückgreifen.

In Estepona bestreitet der KSC am Samstag (14 Uhr) einen weiteren Test gegen den Zweitliga-Konkurrenten 1. FC Nürnberg. Das Trainingslager endet am Sonntag.