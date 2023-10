Eine Hälfte in Unterzahl: Ex-Wolfsburger van de Ven bringt Spurs den nächsten Dreier

Die Tottenham Hotspur sind weiter auf der Erfolgsspur - und zumindest über Nacht Tabellenführer der Premier League. Bei Aufsteiger Luton Town taten sich die Spurs lange schwer, hatten ein ums andere Mal Glück - und am Ende einen Ex-Wolfsburger als Matchwinner.

Manchester City hatte am Wochenende zuvor gepatzt, die Spurs mit VAR-Glück den FC Liverpool besiegt (2:1) - folglich konnte Tottenham am achten Spieltag bei Luton zumindest über Nacht die Tabellenführung erobern.

Entsprechend selbstbewusst rannte das Team von Ange Postecoglou die Gastgeber in den ersten Minuten nieder, Richarlison (2.) und Pedro Porro (9.) vergaben aber erste Großchancen. Luton kam überhaupt nicht an den Ball, die Spurs hatten in der ersten Viertelstunde über 90 Prozent Ballbesitz.

Bissouma fällt und fliegt - Chancentod Adebayo

Das änderte sich dann aber nach und nach, da Tottenham nicht mehr wirklich Lösungen fand. Einzig Kulusevski prüfte nach einer halben Stunde Kaminski mal (31.), auf der Gegenseite lag die Kugel im Tor, Adebayos Einsatz wurde aber als Stürmerfoul gewertet (39.). Einen Aufreger hatte die erste Hälfte dann aber noch, da der bereits verwarnte Bissouma nach einer plumpen Schwalbe die Ampelkarte gezeigt bekam (45.+4).

Folglich musste das Team von Ange Postecoglou eine Hälfte in Unterzahl absolvieren - und hätte eigentlich auch in Rückstand geraten müssen, doch Adebayo brachte es fertig, den Ball aus einem Meter am Tor vorbeizugrätschen (49.).

Van de Ven bestraft Lutons Chancenverwertung - Spurs an der Spitze

Und so kam es einmal mehr, wie es kommen musste: plötzlich umkurvte Maddison die Defensive der Gastgeber an der Grundlinie und legte in den Rückraum, dort netzte van de Ven ein (52.).

Für den Moment waren die Spurs also Tabellenführer - und beschränkten sich fortan natürlich ausschließlich auf die Defensivarbeit. Luton spielte bis ins letzte Drittel mehr als ordentlich, doch im Abschluss haperte es bedenklich, Keeper Vicario musste nur ein, zweimal parieren.

Zu wenig von den Gastgebern, die in der Schlussphase den Druck nicht mehr richtig erhöhen konnten und somit als Verlierer vom Platz gingen. Somit verpasst Luton Town in der Premier League den Befreiungsschlag, wohingegen Tottenham sich oben festsetzt. Nach der Länderspielpause empfangen die Spurs Fulham.