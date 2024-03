Lübeck taumelt gen Abstieg: "So haben wir nichts in der 3. Liga verloren"

Die Talfahrt des Aufsteigers geht weiter. Beim Kellerduell in Freiburg präsentiert sich der VfB Lübeck wie ein Absteiger und wirft wieder einmal Fragen auf.

Aufsteiger VfB Lübeck strauchelt weiter der Viertklassigkeit entgegen. Im Kellerduell (0:3) beim Tabellenletzten, der Zweitvertretung des SC Freiburg, enttäuscht die Mannschaft von Trainer Florian Schnorrenberg über nahezu die gesamten 90 Minuten und wartet nun seit acht Spielen auf einen Sieg.

Dementsprechend desaströs fällt auch das Fazit über die Leistung der Hansestädter von Jannik Löhden nach dem Spiel am Mikrofon von MagentaSport aus: "Was soll ich sagen? Wir sind tief enttäuscht, aber man muss auch ehrlich sein. So wie wir heute aufgetreten sind, reicht es nicht."

Löhden: "Es fehlt an allen Ecken und Enden"

Besonders alarmierend beim VfB - wieder einmal die eklatante Offensivschwäche: In keinem der letzten vier Spielen gelang den Lübeckern ein eigener Treffer. Nach der deutlichen Niederlage stellt der Aufsteiger nun gemeinsam mit den Breisgauern die schlechteste Offensive der Liga - nur einmal gelangen mehr als zwei Tore.

Die Suche nach Lösungen bleibt weiterhin beschwerlich, wie der 34-Jährige resigniert zugab: "Dann hätten wir wahrscheinlich schon im Laufe der Woche daran gearbeitet." Vielmehr gehe das Team zwar "mit Plan" aufs Feld, jedoch "fehlt es an allen Ecken und Enden", dass man feststellen muss, in der Art und Weise "haben wir nichts in der 3. Liga verloren".

Eine bedenkliche Bilanz

So reiht sich der Auftritt in die vergangenen Wochen ein (1 Remis, 4 Niederlagen bei 2:16 Toren in den letzten fünf Spielen), als weiterer Nachmittag, der Fragen aufwirft, bei Schnorrenberg ("Ich werde mich jetzt nicht hinstellen und Einzelkritik üben"), aber auch über die Zukunft des 46-Jährigen, der erst seit Ende Dezember die Geschicke an der Ostsee leitet.

Denn der gebürtige Siegener weiß auch, "der Fußball ist Ergebnissport". "Ich bin seit neun Spielen dabei, wir haben sechs Punkte geholt", bilanzierte der Trainer, "das ist mit Sicherheit nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Ich kann aber nicht bewerten, wie der Verein denkt."