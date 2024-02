Lübeck statt Ingolstadt: HSV verleiht Beleme erneut in die 3. Liga

Daouda Beleme verlässt den FC Ingolstadt vorzeitig, wird vom Hamburger SV aber erneut in die 3. Liga verliehen.

Mit der Empfehlung von 17 Toren und fünf Vorlagen in 28 Regionalliga-Spielen in der Saison 2022/23 hatte sich Daouda Beleme im vergangenen Sommer auf Leihbasis dem FC Ingolstadt angeschlossen. Wirklich glücklich wurden Spieler und Verein in der bisherigen Saison aber nicht - und so endet Belemes Leihe schon in diesem Winter-Transferfenster nach 18 Drittliga-Einsätzen und einer Vorlage (kein Spiel über 90 Minuten).

Stattdessen wird der 23-jährige Beleme ab sofort das Trikot des VfB Lübeck tragen. Der abstiegsbedrohte Aufsteiger sicherte sich die Dienste des variablen Offensivmanns bis zum Saisonende. "Als sich kurzfristig die Möglichkeit ergeben hat, Daouda Beleme zu verpflichten, haben wir alles darangesetzt, dies auch zu realisieren. Ich kenne Daouda schon sehr lange, wir haben seine Qualitäten in der vergangenen Saison beim HSV II gesehen. Er verfügt über eine starke Athletik, sehr gutes Tempo und einen sehr starken Torabschluss", wird VfB-Sportvorstand Sebastian Harms in einer Mitteilung zitiert.

"Mit dem VfB und Lübeck verbinde ich Tradition"

Beleme, der in seiner Geburtsstadt Hamburg beim FC St. Pauli und bei seinem Stammverein HSV ausgebildet worden ist, könnte schon am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Ulm sein Debüt geben. "Mit dem VfB und Lübeck verbinde ich Tradition, ein schönes Stadion und tolle Fans. Die Spiele gegen den VfB haben hier immer am meisten Spaß gemacht", sagt der Neuzugang selbst.