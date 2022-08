Ludwigsburg holt "Schweizer Taschenmesser" Harrell

Bundesligist MHP Riesen Ludwigsburg hat eine Woche vor dem Trainingsstart den US-Amerikaner Ronnie Harrell verpflichtet.

Der 26-Jährige spielte zuletzt für den israelischen Klub Hapoel Gilboa Galil und erhält einen Einjahresvertrag, wie die Schwaben am Mittwoch mitteilten, die den Neuzugang auf ihrer Website als "Schweizer Taschenmesser" bezeichnen. "Er ist ein sehr vielseitiger Spieler, der viele verschiedene Rollen auf dem Spielfeld ausfüllen kann", begründete Ludwigsburgs neuer Cheftrainer Josh King diese Formulierung.

"Wir haben genau nach einem solch variablen Spielertypen gesucht. Ronnie kann die Positionen 1 bis 4 spielen, ist offensiv und defensiv stark. Er wird sich gut mit den Spielern ergänzen, die sich bereits in unserem Kader befinden und mit uns pünktlich am 19. August in die Saisonvorbereitung starten", so King weiter.

Billups-Cousin und Nuggets-Balljunge

Harrell ist der Cousin des früheren NBA-Profis und jetzigen Trainers Chauncey Billups. Als Kind fungierte er als Balljunge für die in seiner Heimatstadt ansässigen Denver Nuggets. Seit einem enormen Wachstumsschub im Teenager-Alter vereint Harrell die Fähigkeiten eines Aufbauspielers mit der Durchsetzungskraft eines Flügelspielers, was er an der Creighton-University belegen konnte.

Im europäischen Basketball war der US-Amerikaner bislang für Steaua Bukarest in Rumänien sowie für Fibwi Palma in Spaniens Unterhaus aktiv, ehe er nach Israel weiterzog. Für Gilboa Galil sammelte er im FIBA Europe Cup durchschnittlich 11,6 Punkte, 6,6 Rebounds und 2,2 Assists pro Spiel.