Ludwigsburg erreicht nächste Champions-League-Runde - Ulm auf Achtelfinal-Kurs

Die Basketballer der MHP Riesen Ludwigsburg haben sich vorzeitig für die zweite Gruppenphase der Champions League qualifiziert. Dagegen kassierte Crailsheim eine knappe Niederlage.

Am vorletzten Spieltag der Gruppe A gewann Ludwigsburg überraschend deutlich bei Iberostar Teneriffa mit 99:83 (53:31) und sicherte sich mit 4:1-Siegen vor den Spaniern den ersten Platz. Nur der Gruppensieger springt direkt ins sogenannte Top 16.

Die Mannschaft von Trainer John Patrick dominierte von Beginn an das Match und führte nach zehn Minuten bereits deutlich mit 26:14. Bis zur Pause bauten die Gäste den Vorsprung auf 22 Zähler aus. Jonah Radebaugh und Co. waren vor allem aus der Distanz treffsicher. Insgesamt trafen die Ludwigsburger zwölf Dreipunkte-Würfe. Daher geriet der Auswärtssieg auf der Ferieninsel trotz eines etwas besseren Gastgebers nach dem Seitenwechsel nie in Gefahr.

Neben Top-Scorer Radebaugh (20 Punkte) und Spielmacher Jordan Hulls (15) trafen fünf weitere Ludwigsburger im zweistelligen Bereich.

Crailsheim verliert Auftakt zur 2. Runde des Europe Cups

Die Hakro Merlins Crailsheim sind dagegen mit einer Niederlage in die zweite Gruppenphase des Europe Cups gestartet. Der Basketball-Bundesligist verlor am Mittwoch gegen GB Reggio Emilia aus Italien knapp mit 80:84 (37:38). Erfolgreichste Werfer bei den Gastgebern waren Elias Lasisi mit 19 Punkten sowie Center Bogdan Radosavljevic (18 Zähler).

Die Partie zum Auftakt der Gruppe J war über die komplette Spielzeit ausgeglichen. Die Gäste aus Norditalien führten nach dem ersten Viertel (22:17), Crailsheim verkürzte bis zur Halbzeit auf einen Zähler. Auch nach dem dritten Durchgang konnte sich kein Team absetzen (59:61/30. Minute).

Die Entscheidung fiel daher erst in der letzten Minute. Während die Mannschaft von Trainer Sebastian Gleim in der Offensive zu überhastet agierte, waren die Gäste treffsicher und konnten knapp gewinnen.

Ulmer Basketballer nach Sieg auf Gran Canaria auf Achtelfinal-Kurs

ratiopharm Ulm hat seine Chancen für den Einzug ins Achtelfinale des Basketball-Eurocups verbessert. Beim spanischen Club CB Gran Canaria gewann die Mannschaft von Trainer Jaka Lakovic am Mittwochabend mit

96:81 (48:37) und steht nach dem 6. Spieltag in der Gruppe B mit 3:3-Siegen auf Rang fünf. Die besten acht Teams der beiden Gruppen erreichen die K.o.-Runde.

Der Bundesligist erwischte einen guten Start und lag nach dem ersten Viertel mit fünf Punkten vorn. Auch im zweiten Durchgang waren die Ulmer besser und gingen mit 48:37 in die Pause. Nach dem Seitenwechsel ließen die Gäste die Spanier nicht näher herankommen und holten sich verdient den dritten Erfolg in dieser Eurocup-Saison. Bei Ulm überzeugte das Trio um Jaron Blossomgame (25 Punkte), Semaj Christon (18) sowie Sindarius Thornwell (17).