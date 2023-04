Trotz Draisaitl-Assist und McDavid-Doppelpack: Oilers-Pleite in der Overtime

Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers in den Play-offs einen Rückschlag kassiert. Die Kanadier unterlagen den Los Angeles Kings mit 2:3 zum zweiten Mal in der Verlängerung.

Für den entscheidenden Treffer der Kings sorgte Trevor Moore in Überzahl in der vierten Minute der Verlängerung und damit für den zweiten Erfolg der Kalifornier in der Best-of-seven-Serie. Los Angeles musste zunächst um die Anerkennung des Tores bangen, das wegen eines vermeintlichen hohen Stocks von Gabriel Vilardi mehrere Minuten per Videobeweis überprüft wurde. Am Ende durften die Kings jubeln.

Draisaitl, der die ersten beiden Spiele der Serie unter anderem mit drei Treffern geprägt hatte, war diesmal nicht ganz so auffällig. Der 27 Jahre alte Angreifer bereitete allerdings die zwischenzeitliche Führung durch Connor McDavid im Mitteldrittel mit vor. Der Kölner punktete so auch im dritten Spiel in Folge und hat nun drei Tore und drei Assists auf dem Konto.

Draisaitls Serie hält - McDavids Doppelpack-Freude währt nur kurz

Zum ersten Mal in den Play-offs traf McDavid. Der Liga-Topscorer konterte den Rückstand durch Alex Iafallo (20.) innerhalb von zwei Minuten auf nahezu identische Weise (28., 30.) und schürte die Hoffnung der Oilers auf einen Auswärtscoup. Doch die Freude währte nur kurz, schon 18 Sekunden später egalisierte Adrian Kempe für die Kings, die sich danach auf ihren Goalie Joonas Korpisalo verlassen konnten: Der Finne parierte insgesamt 38 von 40 Schüssen auf seinen Kasten. In der Verlängerung blieben die Oilers dann ohne Torschuss, letztlich steht nach Moores Treffer aus Sicht der Kanadier ein 2:3 (0:1, 2:1, 0:0, 0:1) und nunmehr ein 1:2 in der Serie zu Buche. "Es sieht so aus, als könnten wir die Tore nicht zur rechten Zeit erzielen", meinte Draisaitl hinterher, richtete den Blick aber gleich wieder nach vorne: "Wir müssen uns neu sammeln und einen Weg finden."

Die Oilers und Kings hatten sich bereits im Vorjahr in der ersten Play-off-Runde eine spannende Serie über sieben Spiele geliefert. In diesem Jahr galten die Oilers nach neun Siegen in Serie zum Ende der Hauptrunde als favorisiert. Das nächste Duell findet in der Nacht zum Montag erneut in der Crypto.com Arena zu Los Angeles statt.

Und sonst? Bruins und Wild stellen auf 2:1, Islanders verkürzen

Die Boston Bruins, die in der Hauptrunde einen historischen Sieg- und Punkte-Rekord aufstellten, gewannen bei den Florida Panthers mit 4:2 und gingen in der Serie mit 2:1 in Führung. Die Minnesota Wild gewannen gegen die Dallas Stars mit 5:1 und führen in der Serie 2:1. Die New York Islanders siegten ebenfalls mit 5:1 gegen die Carolina Hurricanes und verkürzten in der Serie auf 1:2.