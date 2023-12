Draisaitl trifft: Oilers-Höhenflug hält bei McDavids glänzendem Jubiläum an

Der schwache Saisonstart der Edmonton Oilers verblasst immer mehr: Beim 3:2 nach Pentalyschießen in Los Angeles feierten die Kanadier bereits ihren vierten Auswärtssieg am Stück. Kapitän Connor McDavid glänzte bei seinem Jubiläum - und auch Leon Draisaitl trug sich in die Torschützenliste ein.

Er überragte in Los Angeles bei seinem Jubiläum: Oilers-Kapitän Connor McDavid. imago images