Oilers knacken die 100: Draisaitl drückt weiter aufs Gaspedal

Die Edmonton Oilers haben ihre gute Form auch gegen die Los Angeles Kings unterstrichen - und können sich weiter auf einen Leon Draisaitl in Topform verlassen. Die NHL am Mittwochmorgen.

Draisailt sorgte mit einem Tor und zwei Assists für den 3:1-Erfolg der Oilers über die Kings und stockte sein Scorer-Konto auf 123 Zähler auf. Der Superstar der West-Kanadier legte das 1:0 durch Ryan Nugent-Hopkins (36. Saisontor) im Mitteldrittel auf und brachte den Sieg schließlich in der 53. Minute mit dem zweiten Power-Play-Tor der Gäste auf den Weg. "RNH" und Connor McDavid (85. Assist) legten das 2:1 - zugleich das 51. Saisontor des Deutschen - für Edmonton auf. In der 59. Minute machte Darren Nurse mit einem Empty-Netter nach Vorlage Draisaitls den Deckel auf dieses Spiel.

Zum zweiten Mal in Folge knacken die Oilers (101) damit in der Regular Season die 100-Punkte-Marke und sind nach ihrem tollen Lauf der vergangenen Wochen vorbei an L.A. (100) und inzwischen schon Zweiter der Pacific Division. Nächster Halt Play-offs. Und wieder könnte es gegen die Kings gehen, gegen die Edmonton in der vergangenen Saison in Runde eins in sieben Spielen weiterzog.

"Das gehört dazu, das ist mein Job, dafür werde ich bezahlt", sagte Draisaitl der dpa zu seiner starken Leistung und bezeichnete den Sieg gegen die Kings als "sehr wichtig. Das ist ein potenzieller Gegner in den Play-offs und wir kämpfen um das Heimrecht."

Gnadenlos im Power Play

Weiterhin auffällig neben Draisaitls bestechender Form (13 Spiele währende Punkteserie bei zehn Toren und 27 Zählern!): das bärenstarke Überzahlspiel der Oilers. Mit einer Erfolgsquote von 32,7 Prozent - besser war kein NHL-Team seit 1977/78 - sind die West-Kanadier ligaweit spitze, Draisaitl führt die NHL in dieser Rubrik mit 31 Toren an.

Edmonton bleibt noch eine Weile an der kalifornischen Pazifikküste. Am Mittwoch (Ortszeit) geht es bei den Anaheim Ducks wieder um (Scorer-)Punkte.

Reichels Assist-Doppelpack

Was boten die anderen deutschen NHL-Profis in der Nacht? Einen Gemischtwarenladen.

Der junge Stürmer JJ Peterka kassierte mit den Buffalo Sabres nach zuvor zwei Siegen wieder eine Niederlage, nach dem 1:2 bei den Florida Panthers schwinden die Play-off-Hoffnungen der Sabres langsam. Peterka blieb unauffällig (ein Schuss aufs Tor in 14 Minuten Eiszeit).

Auch den Ottawa Senators um Angreifer Tim Stützle und den Detroit Red Wings um Verteidiger Moritz Seider gehen im Play-off-Rennen die Spiele aus. Ottawa hat nach der 2:3-Overtime-Niederlage bei den Carolina Hurricanes bei noch vier ausstehenden Hauptrundenspielen sechs Punkte Rückstand auf einen Wildcard-Platz, den Red Wings fehlen trotz des 5:0 bei den Montreal Canadiens neun Zähler. Stützle (vier Schüsse in 26 Minuten) und Seider (2/23) blieben jeweils ohne Scorerpunkt.

Weiterhin ordentlich liefert der Nürnberger Lukas Reichel im Dress der Chicago Blackhawks ab. Der 20-jährige Left Wing steuerte zum 4:3-Sieg in Calgary in knapp 14 Minuten Eiszeit seine Assists Nummer sechs und sieben bei und steht nun bei 13 Scorer-Punkten.

Nico Sturm (1/17) unterlag mit den San Jose Sharks mit 3:4 nach Overtime gegen Titelverteidiger Colorado Avalanche, der mit dem Sieg das Ticket für die Play-offs löste. Goalie Philipp Grubauer kam beim 5:2-Erfolg seiner Seattle Kraken bei den Vancouver Canucks nicht zum Einsatz.