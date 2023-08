Lob von Anfang: Dynamo nimmt Berger weiter unter die Lupe

Mindestens zwei, drei Spieler will Dynamo Dresden noch unter Vertrag nehmen. Ein Kandidat für die Sechs ist Tom Berger.

Dynamo hat den Schwung aus dem 3:1-Auftaktsieg gegen Arminia Bielefeld mitgenommen und in einem Test den Nordost-Regionalligisten Hertha BSC II mit 2:0 bezwungen, vor knapp 1000 Zuschauern im Dresdner Trainingszentrum waren die Angreifer Manuel Schäffler und Dennis Borkowski die Torschützen.

Trotz der guten Ergebnisse will die SGD auf dem Transfermarkt noch aktiv werden. Trainer Markus Anfang forderte am Rande des Testspiels erneut weitere Neuzugänge: "Zwei, drei Spieler brauchen wir auf jeden Fall noch im Kader." Der Kader müsse für eine lange Saison breit genug sein "und da müssen wir etwas tun", erläuterte Anfang.

"Sehr schlau gelöst"

Ob Tom Berger der fünfte Neue werden kann, ist weiter offen. Der 22-Jährige trainiert seit Dienstag mit den Schwarz-Gelben, und gegen Herthas U 23 konnte der Probespieler nur teilweise überzeugen. "Dafür, dass er erst zwei Trainingseinheiten absolviert hat, hat er das heute sehr schlau gelöst und ein ordentliches Spiel gemacht", lobte der Coach.

Berger, der vergangene Saison bei der U 23 von Werder Bremen unter Vertrag stand, könnte als Back-up für Sechser Paul Will verpflichtet werden. Dynamo will sich in der kommenden Woche ein abschließendes Bild von dem Spieler machen und muss, so Anfang, "auch abwarten, was sein Plan ist". Man könne nicht nach so wenigen Einheiten bewerten, "ob er gut oder schlecht ist."

Gesucht wird unabhängig davon noch immer für die Abwehrzentrale. Bislang gibt es hier ab keine heiße Spur. Auch ein treffsicherer Offensivspieler stünde den Dresdnern noch gut zu Gesicht.