Lizenzprobleme bei Salar: Altglienicke lässt Frist verstreichen

Auf Konfrontationskurs zum Nordostdeutschen Fußballverband (NOFV) geht dieser Tage Regionalligist VSG Altglienicke. Der Klub aus dem Berliner Südosten hat nach Auslaufen der Ausnahmegenehmigung für Coach Murat Salar (47) in der Vorwoche "keinen Trainer mit entsprechender Lizenz benannt", hieß es nach Angaben vom NOFV.

Murat Salar, der im November das Amt von Karsten Heine (68) übernahm, hat lediglich die DFB-Elite-Jugend-Lizenz. Dies reicht aber nicht aus, um als Trainer in der 4. Liga im Nordosten arbeiten zu dürfen. Dafür ist mindestens die A-Lizenz nötig. Das ist in Paragraph 4, Punkt 6 unter Absatz A der Durchführungsbestimmungen zur Regionalliga Nordost der Herren festgeschrieben. In den Partien gegen den Chemnitzer FC (2:1) und Carl Zeiss Jena (0:0) arbeitete Salar mit einer Ausnahmegenehmigung, die aber in der vergangenen Woche auslief und nicht verlängert wurde. Auch die beiden Co-Trainer Torsten Mattuschka (43) und Dan Twarzik (32) haben nur die B-Lizenz. Somit ist nun der Spielausschuss des NOFV als Entscheidungsträger gefragt. Nach kicker-Informationen behält sich der Verband mögliche rechtliche Schritte oder Sanktionen vor.

Glück im Unglück könnte die VSG dennoch haben, könnte trotz Verstreichen der Frist mit einem blauen Auge davonkommen. Denn die Partie gegen den BFC Dynamo, es wäre die Erste nach Auslaufen der Ausnahmegenehmigung gewesen, fiel witterungsbedingt aus und es gab somit keine sportliche Wertung. Nun steht die Partie am Samstag gegen den FSV Luckenwalde im Fokus. "Wir wollen Dienstag, Mittwoch etwas Offizielles verkünden, wollen da aber nichts falsch machen", so Kadir Özdogan von der sportlichen Leitung der VSG. Damit scheint das letzte Wort zwischen NOFV und Verein in der Causa der Trainerlizenz noch nicht gesprochen zu sein.