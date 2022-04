Diogo Jota mit Köpfchen: Liverpool vorübergehend Tabellenführer

Der FC Liverpool hat Watford trotz Chancenwucher mit 2:0 geschlagen und Manchester City unter Druck gesetzt. Zwischenzeitlich springen die Reds auf Rang 1.

Mit der Aussicht auf die zumindest zwischenzeitliche Tabellenführung begann Liverpool ohne Mané, Alexander-Arnold und Luis Diaz (alle Bank) zackig, sah sich schnell jedoch einem unangenehmen Gegner gegenüber. Watford verteidigte gut und setzte durch Sarr (6.) oder den formstarken Cucho (13.) Nadelstiche - eine Zeit lang waren die Gäste an der Anfield Road tatsächlich gefährlicher.

Die Reds hatten trotz vieler Spielanteile einen recht inkonsequenten Eindruck gemacht, als Diogo Jota sie nach einer schönen Flanke von Gomez beinahe aus dem Nichts in Führung köpfte (22.). In der Folge war Liverpool plötzlich da, machte Druck und spielte auf den zweiten Treffer. Besonders bei Torschütze Diogo Jota fehlte frei vor Foster jedoch wieder die nötige Konsequenz (38.), sodass es zur Pause beim 1:0 blieb.

Auch im zweiten Abschnitt drückte der LFC gleich aufs Gaspedal, ließ Watford diesmal aber nicht mehr ins Spiel finden. Liverpool war dem 2:0 stets sehr nahe, doch irgendwie nicht nahe genug. Die Reds mussten sich nach den freien Kopfbällen von van Dijk (56.) und Diogo Jota (60.) sogar Chancenwucher vorwerfen lassen.

Fabinho vertritt Salah sicher

Die Partie lief fast nur in eine Richtung, blieb ob des Spielstandes allerdings weiterhin offen. So wurden die Hornets in der Schlussphase noch mal gefährlich, bis Diogo Jota nach einer Ecke einen Strafstoß herausholte. Weil der bei Kamara abgemeldete Salah bereits ausgewechselt worden war, trat Fabinho an - und traf sicher oben links zum 2:0-Endstand (89.).

Durch den Heimsieg sprang der LFC zumindest vorübergehend auf Platz 1, Manchester City kann bei Burnley ab 16 Uhr nachlegen.