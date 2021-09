Mané mit Rekord: Liverpool siegt bei Konaté-Debüt

Am Ende steht ein 3:0 für den FC Liverpool gegen Crystal Palace. Entscheidend war dabei Rekordmann Sadio Mané, der sein Team ins Rollen brachte.

Gelungenes Debüt: Drei Tage nach dem 3:2 beim Champions-League-Auftakt gegen die AC Mailand durfte der Ex-Leipziger Ibrahima Konaté zum ersten Mal überhaupt im Dress des FC Liverpool ran - und mit einer souveränen Leistung prompt einen 3:0-Sieg über Crystal Palace bejubeln.

Dabei hätte sich das Spiel bereits früh in eine andere Richtung entwickeln können. Nach gerade einmal zwei Minuten musste Alisson mithilfe des Pfostens einen eher zufälligen Zaha-Abschluss entschärfen. In der Folge übernahmen die Reds aber die Spielkontrolle und näherten sich dem Tor der Eagles zunehmend an.

Diogo Jota vergibt - Mané macht's besser

Diogo Jota verfehlte haarscharf (9.), Henderson scheiterte an Guaita (16.). Der Schlussmann der Londoner legte später unabsichtlich und doch mustergültig für Diogo Jota auf, als er einen Thiago-Kopfball direkt vor die Füße des Portugiesen klatschen ließ. Doch der LFC-Angreifer jagte den Ball aus kurzer Distanz über den Kasten (38.).

Fünf Minuten später machte es Mané dann besser, als Guaita die Kugel nach einem Kopfball erneut in die Mitte parierte. Der Senegalese schob zu seinem neunten Treffer gegen die Eagles in Folge ein - und stellte damit einen Premier-League-Rekord auf. Noch nie hatte ein Spieler so oft hintereinander gegen denselben Gegner getroffen.

Keitas Traumtor

Der zweite Durchgang sollte dann weitaus weniger Highlights bieten. Erst in der 68. Minute war Guaita bei Abschlüssen von Thiago und Mané gefordert. In der Schlussviertelstunde musste der Spanier dann doch nochmal hinter sich greifen. Eine Ecke landete am zweiten Pfosten bei Salah, der sein viertes Saisontor erzielte (78.). Den Schlusspunkt setzte aber der für den verletzten Thiago eingewechselte Keita - der den Ball nach einer Ecke direkt per Volley aus 16 Metern ins lange Eck jagte (89.). Traumtor!

Mit dem verdienten Sieg übernimmt der FC Liverpool zumindest vorerst die Tabellenführung in der Premier League. Meister Manchester City kam im Parallelspiel gegen Southampton nicht über ein 0:0 hinaus.