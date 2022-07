Darwin sorgt für die Entscheidung: Klopp gewinnt erstmals den Community Shield

Der erste Titel der neuen Saison in England geht an FA-Cup-Sieger Liverpool. Die Reds gewannen mit 3:1 gegen Meister Manchester City. Für die Entscheidung sorgte ein Neuzugang.

Zu Beginn drückte Liverpool, das mit Adrian für den angeschlagenen Alisson im Tor sowie ohne Neuzugang Darwin - Salah, Roberto Firmino und Luis Diaz starteten - begann, City in die eigene Hälfte und sorgte per Pressing für Fehler. Salah (4.) hatte die erste bessere Chance, schoss aber ans Außennetz. Mit der Zeit ließ der Druck der Reds nach, City befreite sich zudem spielerisch aus der Schlinge. Aké köpfte bei der besten Gelegenheit des Guardiola-Teams in der Anfangsphase nicht unweit vorbei (9.). Noch knapper am Tor ging Robertsons Kopfball vorbei, dieser landete am Außennetz (14.).

Die verdiente Führung viel wenig später doch: Liverpools Alexander-Arnold erhielt zu viel Freiraum und zog platziert ab, mit Hilfe des Innenpfostens landete der von Aké entscheidend abgefälschte Schuss hinter der Linie (21.). Fast kam es zur direkten Antwort ManCitys, weil Adrians Abschlag zu ungenau geriet, den folgenden Tempogegenstoß brachte De Bruyne abschließend nur knapp neben den Pfosten (25.).

Haaland verpasst den Ausgleich, Mahrez scheitert an Adrian

City blieb danach am Drücker und forderte Keeper Adrian ein ums andere Mal, die große Chance auf den Ausgleich verpasste Haaland, der Neuzugang vom BVB schoss freistehend volley drüber, nachdem er kurz zuvor am Spanier gescheitert war (34.). Ansonsten hing der Stürmer in Hälfte eins weitgehend in der Luft.

Nach dem Wiederanpfiff zeigte sich LFC-Keeper Adrian in guter Verfassung und ließ auch einen Mahrez-Schuss aus kurzer Distanz nicht an sich vorbei (46.). Insgesamt machte Liverpool nicht mehr allzu viel nach vorne, in der Abwehr stellte City die Reds aber zu selten vor größere Probleme, die Angriffe wurden oft zu vorhersehbar vorgetragen.

Darwin bleibt Verlierer gegen Ederson - Alvarez macht es besser

Auf die ruhigere Phase reagierten die Trainer mit Wechseln, mit Darwin und Alvarez standen je zwei Sturm-Neuzugänge der Mannschaften auf dem Feld, außerdem kam Foden für den blassen Grealish (59.). Der LFC-Joker hatte wenig später die große Chance aufs 2:0, Darwin bewies jedoch Nerven und scheiterte im Strafraum an Ederson (64.). Besser machte es Citys neuer Mann Alvarez, der nach einer unglücklichen Aktion von Adrian ausglich (70.). Der Treffer wurde zunächst nicht gegeben, nach einem Einsatz des VAR stand der Ausgleich jedoch fest.

Der FC Liverpool um Jürgen Klopp (2.v.r.o.) hat den Community Shield 2022 gewonnen. Getty Images

VAR erneut im Mittelpunkt: Ein Elfmeter sorgt für die Vorentscheidung

Die turbulente Schlussphase, die City zunächst dominierte, hatte gegen Ende noch einiges in Petto: Darwins Kopfball stoppte Ruben Dias mit der Hand (80.), was auch Referee Craig Pawson mit Blick auf den Monitor erkannte und zu Recht auf Strafstoß entschied (82.). Den fälligen Handelfmeter verwandelte Salah sicher, was für lauten Jubel sorgte (83.).

Bis zum Abpfiff gingen die Reds voll auf Sieg - und Darwin trug sich am Ende per Flugkopfball in die Torschützenliste ein (90.+4), während Haaland noch freistehend die Latte traf (90.+7). So stand der erste Erfolg Klopps im Community Shield nach sieben Minuten Nachspielzeit fest.