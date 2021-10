Salah-Tor krönt Spektakel in Anfield - Guardiola rastet aus

In einem atemberaubenden Topspiel rettete Meister Manchester City nach zweimaligem Rückstand noch ein 2:2 in Liverpool - haderte aber auch mit dem Schiedsrichter.

Manchester City hat seine Topspiel-Woche mit drei bärenstarken Auftritten abgeschlossen - aber "nur" mit vier Punkten. Nach dem 1:0 bei Chelsea und dem 0:2 bei PSG musste sich das Team von Pep Guardiola am Sonntagabend im Premier-League-Gipfeltreffen beim FC Liverpool mit einem 2:2 zufriedengeben - und musste danach vor allem dem ersten Durchgang hinterhertrauern.

20 Tore hatten die Reds in ihren sechs September-Spielen erzielt, doch davon war beim ersten Oktober-Auftritt erst einmal nichts zu sehen: Nach kurzem Anfangsdruck der Gastgeber zeigte ManCity den rund 50.000 Fans in Anfield, wer der Titelverteidiger ist. Während Liverpool kaum ins Gegenpressing kam, dominierte der Meister ballsicher das Geschehen und brach vor allem immer wieder über die linke Seite durch.

Guardiolas Schachzug geht auf - Mané eiskalt

Die hatte Guardiola trotz identischer Startelf wie beim 1:0 bei Chelsea vor acht Tagen überraschend mit Bernardo Silva und Phil Foden besetzt - ein kluger Schachzug: Milner, der wie beim 5:1 in Porto den verletzten Alexander-Arnold ersetzte, hatte vor allem mit Foden alle Hände voll zu tun. Der 21-Jährige Offensivmann scheiterte aber sowohl nach Bernardo Silvas atemberaubenden Solo (21.) als auch nach Edersons Traumpass an Alisson (44.).

Weil De Bruyne - freistehend per Flugkopfball nach Fodens Flanke - die wohl beste Gelegenheit vor der Pause ebenfalls vergab (34.), retteten die Reds (nur ein Torschuss!) das 0:0 in die Pause, kamen aber mit neuem Mut und neuem Tempo aus der Kabine zurück. Gegen Diogo Jota war Ederson noch zur Stelle (50.), dann belohnte sich Klopps Team schon: Salah versetzte Joao Cancelo an der Mittellinie und schickte Mané, der nach starkem Laufweg eiskalt vollstreckte (59.).

Salah lässt alle stehen - De Bruyne gleicht glücklich aus

Es war der Auftakt von atemberaubendem Spektakel bis zum Schluss. Weil Gabriel Jesus unbedrängt von rechts in die Mitte ziehen konnte und Foden dessen Zuspiel aus spitzem Winkel diesmal an Alisson vorbeibrachte, glich ManCity mitten in Liverpools bester Phase aus (69.), dann rastete Guardiola aus, weil Milner nach einem Foul an Bernardo Silva nicht Gelb-Rot sah (73.); später sah stattdessen der Katalane Gelb. Drei Minuten später jubelte wieder Liverpool, als Salah am rechten Strafraumeck alle stehenließ, Laporte nass machte und auch noch ins lange Eck traf. Vor dem Spiel hatte ManCity nur ein einziges Gegentor kassiert.

Doch auch dieses geniale Tor konterte der Meister, wenn auch eher glücklich als raffiniert: Eine abgefälschte Foden-Hereingabe landete am Strafraumeck bei De Bruyne, dessen Schuss Matip ins Tor ablenkte (81.). Auf der anderen Seite verschenkte Fabinho das 3:2, als eine Salah-Flanke an Ederson vorbei zum Brasilianer durchrutschte, der aus kurzer Distanz aber nicht ins leere Tor einschob, weil Rodrigo sich gerade noch dazwischenwarf (87.).

Das 2:2 war auch der verdientere Endstand, durch den Liverpool als einziges Premier-League-Team ungeschlagen und einen Punkt vor ManCity bleibt. Neuer Tabellenführer ist jetzt aber der FC Chelsea.