Marke von 1989 egalisiert, doch Liverpool verspielt ein 2:0

Der FC Liverpool hat eine Marke aus dem Jahr 1989 egalisiert, im Heimspiel gegen Brighton & Hove Albion aber eine 2:0-Führung nicht ins Ziel bringen können.

Einem 0:2-Rückstand in Anfield getrotzt: Brighton verdiente sich am Samstag einen Punkt. imago images

Viel typischer hätte Liverpool die vermeintliche Vorentscheidung am Samstagnachmittag in Minute 33 nicht herbeiführen können: Die Pressingmaschine von Jürgen Klopp war bis in den gegnerischen Fünfmeterraum vorgedrungen, in dem Mané einen versuchten Pass von Brighton-Keeper Sanchez ins Tor grätschte. Der Doppelpack des Senegalesen wäre perfekt gewesen, wenn er das Spielgerät nicht mit dem Arm berührt hätte.

So war das Stück Arbeit doch viel härter als erhofft. Brighton kam nämlich mit breiter Brust an die Anfield Road und wäre nach drei Minuten beinahe durch March in Führung gegangen. Im direkten Gegenzug versenkte Kapitän Henderson den Ball nach feiner Salah-Vorarbeit im linken oberen Eck (4.). Nach einer Viertelstunde schnupperte Bissouma am Ausgleich, traf nach tollem Solo und Distanzschuss aber nur den Außenpfosten.

Mwepu und Trossard schlagen zurück

Anschließend wurden die Sorgenfalten bei Klopp noch tiefer, weil Keita die Verletzung aus dem Spiel bei ManUnited zu schaffen machte und ausgewechselt werden musste. Dabei bewies der deutsche Trainer aber ein goldenes Händchen, die Flanke von Joker Oxlade-Chamberlain köpfte Mané cool ein (24.). Es hätte kurz darauf gar 3:0 stehen können, doch dem VAR blieb das angesprochene Handspiel von Mané nicht verborgen (33.). Stattdessen klingelte es auf der Gegenseite: Mwepu sorgte mit seinem frechen Schlenzer für den 1:2-Pausenstand (41.).

Nach dem Seitenwechsel nahm die Partie schnell wieder Fahrt auf: Salahs Treffer wurde wegen Abseits aberkannt, Lallanas Schuss von Alisson entschärft (48., 49.). In Minute 65 rückte der ehemalige Liverpool-Profi wieder in den Fokus, als er Trossard mustergültig bediente und dieser nach kurzem Dribbling auf 2:2 stellte.

Trossard lässt Anfield kurz verstummen

Für die offensiv kaum noch schlagfertigen Gastgeber wäre es beinahe noch dicker gekommen, doch Trossards zweiter Treffer wurde wegen einer knappen Abseitsstellung aberkannt (76.). Auch in den Schlussminuten blieb das freche Brighton brandgefährlich, verpasste aber eine noch größere Überraschung.

Durch das 2:2 und den gleichzeitigen Auswärtssieg Chelseas in Newcastle hat Liverpool als Zweiter nun drei Zähler Rückstand auf die Blues. Da wird Klopp auch egal sein, dass die Reds eine Marke aus dem Jahr 1989 egalisierten - 24 Pflichtspiele ist der Champions-League-Sieger von 2019 nun ungeschlagen.