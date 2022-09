Sieg im "Endspiel": Valanciunas führt Litauen nach Berlin - nun wartet Spanien

Litauen hat die Qualifikation für die Finalrunde der Basketball-EM in Berlin geschafft. Die Balten bezwangen Bosnien im abschließenden und entscheidenden Gruppenspiel.

Von der Basketball-EM in Köln berichtet Frederik Paulus

Weil Frankreich die Bosnier am Dienstag besiegte hatte (81:68) und Litauen anschließend Ungarn mühelos schlug (87:64), war vor dem letzten Spieltag in Gruppe B klar: Der Sieger der Partie zwischen Litauen und Bosnien zieht ins Achtelfinale ein, der Verlierer ist ausgeschieden.

Das von beiden Fanlagern laut und euphorisch begleitete Spiel war zu Beginn noch ausgeglichen, mit der Ablauf des ersten Viertels markierte Jusuf Nurkic mit einem Dreier den 28:28-Ausgleich. In der Folge stand allerdings ein anderer NBA-Center im Fokus: Jonas Valanciunas.

Spanien sichert Gruppensieg und trifft nun auf Litauen

Der 30-Jährige von den New Orleans Pelicans verbuchte am Ende 13 Punkte, 15 Rebounds und fünf Assists und hatte damit großen Anteil am letztlich klaren 87:70-Sieg seiner Mannschaft, die nur noch einmal kurz im Schlussabschnitt ins Wanken geriet, Bosnien aber nicht mehr herankommen ließ.

Litauen schaffte damit trotz dreier Auftaktniederlagen gegen Slowenien, Frankreich und Deutschland den Einzug in die Finalrunde nach Berlin. Dort trifft der dreimalige Europameister nun auf Spanien, das sich in der Gruppe A den Gruppensieg im entscheidenden Spiel gegen die Türkei (72:69) sicherte.