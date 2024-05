Lippstadt vor dem Abgrund: "Eifer und Wille sind unverändert da"

Das Auf und Ab im bisherigen Saisonverlauf hat den SV Lippstadt 08 an die Kante zur Oberliga geführt. Noch ist aber nichts verloren, die Westfalen versuchen vor dem Kellerduell beim FC Wegberg-Beeck den Optimismus aufrecht zu erhalten.

Vom großen Hoffnungsschimmer zum herben Dämpfer: Der SV Lippstadt 08 erlebte im Kampf um den Klassenverbleib in der Regionalliga West an den zurückliegenden Spieltagen beide Stimmungslagen innerhalb weniger Tage. Hatte sich das Team von Trainer Felix Bechtold nach zuvor drei Niederlagen in der Partie beim SV Rödinghausen (3:2) noch nach einem Zwei-Tore-Rückstand zurückgemeldet und die Hoffnung auf die Rettung genährt, gab es im Heimspiel gegen die U 21 des 1. FC Köln (1:3) nichts zu holen.

Schlimmer noch: Da die U 23 von Borussia Mönchengladbach das Nachwuchsduell bei der zweiten Mannschaft von Fortuna Düsseldorf (3:0) für sich entscheiden konnte, wuchs der Rückstand auf einen sicheren Nichtabstiegsplatz bei noch drei ausstehenden Partien auf fünf Punkte an.

"Dieses Auf und Ab ist ein wenig das Sinnbild für unsere Berg- und Talfahrt in dieser Saison", meint SVL-Sportdirektor Dirk Brökelmann im kicker-Gespräch. "Auf Höhepunkte wie die Partie in Rödinghausen folgen hin und wieder auch gegensätzliche Spiele wie gegen Köln. Der Auftritt im ersten Durchgang war noch in Ordnung. In der zweiten Halbzeit haben uns jedoch die Mittel und Ideen sowie die letzte Entschlossenheit im Angriffsdrittel gefehlt."

Zu viele Gegentore

Ein weiteres Problem: In den zurückliegenden fünf Partien kassierten die Westfalen insgesamt 15 Gegentreffer, im Schnitt also drei pro Spiel. "Die Anzahl ist definitiv zu hoch", so Brökelmann. "Das war bei unserer Aufarbeitung natürlich ein Thema. Viele Gegentore sind sowohl nach individuellen als auch nach taktischen Fehlern gefallen. Bei unserem jungen Team mit einem Altersschnitt von unter 23 Jahren darf man aber auch nicht vergessen, dass die Spieler mit jeder Minute dazulernen."

Wie das Team mit der aktuellen Situation umgeht, stimmt Brökelmann trotz der Tabellensituation zuversichtlich. "Im Training merkt man, dass vom Trainerteam über den Betreuerstab bis hin zu den Jungs weiterhin alle an den Klassenverbleib glauben. Der komplette Kader zieht an einem Strang. Auch in Einzelgesprächen ist zu spüren, dass der Eifer und der Wille unverändert da sind." Dem Sportchef ist allerdings bewusst, dass am Samstag (ab 14 Uhr) beim sportlich so gut wie abgestiegenen FC Wegberg-Beeck "für uns wohl nur ein Sieg zählt. So lange eine Chance auf den Klassenverbleib besteht, werden wir alles dafür investieren, ihn auch zu erreichen", verspricht Brökelmann.

Ob dabei Kapitän Viktor Maier helfen kann, ist derzeit höchst fraglich. Gegen Köln biss der mit zwölf Treffern erfolgreichste Torschütze trotz Außenbandproblemen und leichten Erkältungssymptomen auf die Zähne und kam als "Joker" zum Einsatz. Zu Wochenbeginn lag Maier allerdings komplett flach. Dafür hat sich Mittelfeldspieler Lars Holtkamp nach einer Nasennebenhöhlen-Entzündung zurückgemeldet.