Linienrichter getroffen: Abbruch auf dem Aachener Tivoli

Die Regionalliga-Partie zwischen Alemannia Aachen und Borussia Mönchengladbach II wurde kurz vor dem Ende abgebrochen. Der Grund: Der Linienrichter wurde von einem Gegenstand am Hinterkopf getroffen.

Es lief die 87. Spielminute im Regionalliga-West-Duell zwischen Alemannia Aachen und der U 23 von Borussia Mönchengladbach. Das Stadion am Tivoli war mit 6900 Zuschauern gut besucht, die Gäste führten mit 0:1, in einer hektischen Schlussphase drückte die Alemannia allerdings auf den Ausgleich.

Nach einer strittigen Situation im Strafraum der Gladbacher, in der der Unparteiische nicht auf Strafstoß für Aachen entschied, brannten einem Besucher auf der Tribüne wohl die Sicherungen durch. Offenbar flog ein Gegenstand - die Aachener sprechen in einer kurzen Meldung auf ihrer Facebook-Seite von einem Becher - in Richtung Linienrichter Felix Weller und traf diesen am Hinterkopf. Schiedsrichter Jörn Schäfer aus Iserlohn brach die Partie daraufhin umgehend ab.

Es war bereits der zweite Abbruch in Folge in der Regionalliga West. Am vergangenen Wochenende wurde die Partie zwischen Schalke II und Preußen Münster aufgrund eines Gewitters vorzeitig beendet.