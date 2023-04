Lex will "erhobenen Hauptes aufhören" - Saison hat "nicht so viel Spaß gemacht"

Kurz nach der offiziellen Bekanntgabe seines Karriereendes hat Stefan Lex sein sechstes Saisontor für die Löwen erzielt. Für den 33-Jährigen war der Treffer dennoch "nicht so besonders".

Zwei turbulente Tage liegen hinter Stefan Lex. Am Freitag verkündete der 33-Jährige offiziell und endgültig, dass er seine Karriere im Sommer beenden wird. Einen Tag später traf der Löwen-Kapitän beim Heimspiel gegen die SpVgg Bayreuth zum entscheidenden 2:0.

Während es für die Fans sicherlich ein besonderer Moment war, nahm der Routinier seinen Treffer nüchtern. Gegenüber "MagentaSport" erklärte er: "Ich habe ja schon länger gewusst, dass es wahrscheinlich nicht weitergeht. Daher ist es jetzt nicht so besonders, weil ich es die letzten Spiele auch schon immer versucht habe zu genießen."

Lex will der Mannschaft bis zum Schluss helfen können

Die Abschiedsgedanken habe der 34-malige Bundesligaspieler die ganze Saison über gehabt. "Ich wollte schon immer erhobenen Hauptes aufhören und, solange ich spiele, der Mannschaft helfen können. Das war in dieser Saison nicht immer so der Fall, wie ich es mit gewünscht hätte", gab Lex einen Einblick. "Am Anfang war es ein bisschen verletzungsbedingt und dann habe ich nicht so meinen Rhythmus gehabt."

Auch wenn es zum Saisonende bei den Löwen besser lief blieb der Entschluss. "Letztlich hat sich an dieser Entscheidung dann nie mehr was geändert, weil man sagen muss, dass es in der Saison nicht so viel Spaß gemacht hat, wie es hätte sollen, damit ich weiterspiele", blickte Lex auf eine Saison, in der die Löwen die Ziele "klar verfehlt" haben.

Sicher ist jedenfalls, dass der gebürtige Erdinger den Münchnern erhalten bleibt. In welcher Rolle das sein soll, das stehe noch nicht fest. "Der Plan ist erstmal, dass ich in Elternzeit gehe. Mein zweiter Sohn ist jetzt ein Jahr alt. Wir werden erstmal Urlaub machen", blickte Lex bereits voraus.

Doch bevor es in die wohlverdienten Ferien geht kann der Rechtsaußen seine Profikarriere in den letzten fünf Partien der Saison bei den Löwen ausklingen lassen. In der nächsten Woche geht es für die Löwen sonntags (14 Uhr) zum 1. FC Saarbrücken.