Lewandowski: "Ich wollte immer in La Liga spielen"

Robert Lewandowski (33) hat sich erstmals im Dress des FC Barcelona präsentiert - und sich zu seinem Wechsel geäußert.

Eine Vertragsunterschrift sowie den erfolgten Medizincheck hat der FC Barcelona zwar noch nicht bestätigt, dafür zeigte der spanische Klub Robert Lewandowski bereits in einem knapp dreiminütigen Video mit Barça-Trainingsanzug am Strand von Miami, wo die Katalanen derzeit ihre USA-Tour absolvieren.

"Ich genieße es, hier zu sein", sagt Lewandowski in einem Interview mit den Klubmedien. "Die letzten Tage waren sehr lange, aber jetzt ist der Deal durch und der Fokus liegt auf dem neuen Kapitel."

Zu den Gründen für seinen Wechsel erklärt er: "Ich wollte immer in La Liga spielen für einen der großen Vereine. Das ist der nächste Schritt und auch eine Gelegenheit für mein Privatleben. Barça ist zurück in der Spur und ich bin hier, um zu helfen, den Verein wieder an die Spitze zu führen und so viele Titel wie möglich zu gewinnen."

Er hat eine große Zukunft als Trainer. Robert Lewandowski über Xavi

Den Schritt von München nach Barcelona bezeichnete er als "einfache Entscheidung" - auch aufgrund von Barça-Trainer Xavi. "Ich habe mit ihm gesprochen und war von Anfang an von seiner Idee überzeugt", berichtet Lewandowski. "Er weiß genau, wie er coachen muss, weil er selbst ein großartiger Spieler war. Jetzt hat er eine große Zukunft als Trainer vor sich und ich will Teil davon sein."

Mit Xavi, so Lewandowski, sei es "möglich, Titel zu gewinnen" - und mit dem Kader auch. "Wir haben so viele gute Spieler mit großer Qualität und können gemeinsam nach vorne schauen. Mit diesem Team können wir in dieser Saison viel erreichen."

mib