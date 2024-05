Leverkusen mit Rekord ins Finale der Europa League

Meister Bayer Leverkusen kann auf den nächsten Titel hoffen. Die Mannschaft hat es ins Finale der Europa League geschafft.

Mit neuen roten T-Shirts feierte Bayer Leverkusen noch auf dem Spielfeld den Erfolg. Auf denen stand dick gedruckt: Finale. Denn genau das hat die Fußball-Mannschaft am Donnerstagabend erreicht. Mit einem 2:2 im Rückspiel gegen AS Rom zogen die Leverkusener in die Endrunde der Europa League ein. Das Hinspiel hatte Bayer in der italienischen Hauptstadt mit 2:0 für sich entschieden.

"Es ist ein Traum in Erfüllung gegangen mit dem Finale", erklärte Bayer-Mittelfeldspieler Granit Xhaka bei RTL nach der Partie. "Das ist Gänsehaut pur, als Kind möchte man in so einem Spiel dabei sein. Wenn man so spät dann noch den Ausgleich macht und ins Finale einzieht - das ist unglaublich."

Deutscher Meister ist Leverkusen ja schon. Am 22. Mai geht es dann also um den nächsten Titel in dieser Saison. Dazu steht das Team von Xabi Alonso auch noch im DFB-Pokalfinale gegen den 1- FC Kaiserslautern.

Mit dem Finaleinzug schaffte Bayer Leverkusen noch einen Rekord: 49 Pflichtspiele hintereinander ohne Niederlage in europäischen Wettbewerben, das gab es noch nie.