West Hams Coach David Moyes gewann mit den Hammers in der Premier League zuletzt mit 2:1 in Wolverhampton. Zwei Spieler stehen nach diesem Erfolg neu in der Startelf: Cresswell und Antonio. Letzterer beginnt, weil Top-Torjäger Bowen (15 Liga-Treffer) sich das Knie verdreht hat. Alvarez muss auf der Sechs außerdem wegen einer Gelbsperre passen.