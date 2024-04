Dank Jokertoren: Leverkusen knackt West Ham spät

Bayer 04 Leverkusen hat West Ham United hochverdient besiegt. Die Werkself tat sich gegen tiefstehende Gäste lange schwer, doch die Joker Hofmann und Boniface sorgten spät für die Erlösung.

Leverkusens Trainer Xabi Alonso warf nach dem 1:0 bei Union Berlin die Rotationsmaschine an, satte sieben neue Spieler befanden sich in der Bayer-Startelf: Kovar begann wie üblich im Pokal im Tor, außerdem starteten Stanisic, Tapsoba, Frimpong, Palacios, Adli und Schick. Auf der Bank saßen dafür Hradecky, Kossounou, Hincapie, Tella, Andrich und Borja Iglesias. Hlozek (Sprunggelenksverletzung) fehlte im Kader.

David Moyes wechselte im Vergleich zum 2:1 in Wolverhampton dagegen nur zweimal, und das gezwungenermaßen: Antonio begann, weil Top-Torjäger Bowen (15 Liga-Treffer) sich zuletzt das Knie verdreht hatte und der gelbgesperrte Alvarez musste von Cresswell ersetzt werden.

Leverkusen dominierte die Partie in der ausverkauften BayArena direkt, West Ham stand weitgehend erfolgreich tief und lauerte auf Konter. Einen fuhren die Gäste erfolgreich, doch Kudus schoss harmlos in Kovars Arme (10.). Direkt darauf musste sich Fabianski gegen Adli langmachen (10.) - der Keeper war auch nach einem Hackenabschluss von Schick schon zur Stelle (7.).

Lucas Paqueta kommt mit Gelb davon

Beide Teams agierten im 3-4-2-1, doch wirklich spielen wollte nur die Werkself, deren Pressing gut funktionierte. West Ham, für das Fabianski auch gegen Grimaldo (20.) und Schick (29.) parierte, konnte derweil froh sein, dass Lucas Paqueta nach zwei Fouls gegen Adli (21.) und Wirtz (23.) mit Gelb davonkam. Fehlen wird der Brasilianer den Hammers im Rückspiel dennoch gesperrt.

Einzig der bullige Antonio setzte sich sonst noch einmal durch, sorgte aber nicht für Gefahr (36.). Vielmehr tat dies West Hams Verteidiger Emerson, der die Kugel fast ins eigene Tor beförderte (40.). Das war schon die größte Chance der ersten Hälfte, Leverkusen tat sich schwer. Dies blieb auch nach dem Seitenwechsel so, einige Ungenauigkeiten schlichen sich zudem ins Bayer-Spiel ein.

Schick verzweifelt weiter

Lange Zeit war wenig los, es fehlte der Werkself schlicht an Ideen, während West Ham hinten sehr sicher stand. Erst in der 71. Minute wurde es wieder gefährlich - Schick scheiterte per Kopf aus kurzer Distanz aber am glänzend reagierenden Fabianski.

Das Bild blieb unverändert, zumindest fast. Denn in der 83. Minute erlöste Joker Hofmann Leverkusen tatsächlich noch: Der Offensivspieler zog nach einer zunächst geblockten Ecke sehenswert volley ab und ließ sich feiern.

Soucek rettet doppelt - Auch Boniface sticht

Er und Boniface, beide in der 76. Minute eingewechselt, sorgten erfolgreich für Betrieb. Sogar so erfolgreich, dass Boniface nach Hofmanns Flanke gar zum 2:0 einnickte (90.+1). Soucek verhinderte zuvor noch vor der Linie gegen Xhaka und Tah einen Treffer (89.), der späte Sieg für Leverkusen war hochverdient.

Bevor am kommenden Donnerstag das Rückspiel ausgetragen wird (21 Uhr), empfängt Leverkusen am Sonntag in der Bundesliga Bremen (17.30 Uhr) und die Hammers in der Premier League kurz zuvor Fulham (15 Uhr).