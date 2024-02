Für die Rheinländer stehen in dieser Woche gleich zwei brisante Partien nacheinander an, nach heute folgt am Samstagabend (18.30 Uhr) das Topspiel gegen den FC Bayern in der Liga. "Ehrlich: Das große Spiel interessiert uns heute nicht, jetzt interessiert uns Stuttgart. Das ist ein Finalspiel. Und wir wollen unbedingt eine Runde weiterkommen. Und nach dem Spiel reden wir dann über das andere", sagte Mittelfeldspieler Xhaka vor der Partie gegen den VfB.