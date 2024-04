Leverkusen feiert erste Deutsche Meisterschaft

Bayer Leverkusen ist der 13. Deutsche Meister der Bundesliga-Geschichte. Durch den Erfolg über Bremen ist die Werkself fünf Spieltage vor dem Ende nicht mehr von Platz eins zu verdrängen.

Spätestens nach den zwei Niederlagen des FC Bayern München gegen Borussia Dortmund (0:2) und in der Vorwoche in Heidenheim (2:3) war klar: Leverkusen wird erstmals in seiner Vereinsgeschichte Deutscher Meister. Am Sonntag tüteten die Rheinländer durch einen Sieg gegen Bremen dann auch rechnerisch den Titel ein. Damit heißt zum ersten Mal seit 2012 der Deutsche Meister nicht Bayern München.

Das 5:0 gegen Bremen war bereits Leverkusens 25. Erfolg im 29. Bundesligaspiel in der laufenden Spielzeit. Da das Team von Trainer Xabi Alonso in den weiteren vier Partien auch nicht als Verlierer vom Platz ging, stellte es einen neuen Bundesligarekord auf. Noch nie zuvor blieb eine Mannschaft in der Bundesliga 29 Spieltage ungeschlagen - den Rekord hielt zuvor der FC Bayern mit 28 Spielen in der Saison 2013/14.

Wir wollen noch etwas Besondereres als die Meisterschaft schaffen: Die Liga ohne Niederlage beenden. Lukas Hradecky

Aus diesem Grund wollen die Leverkusener trotz ihres ersten Titels seit 1993 - damals gewannen sie den DFB-Pokal - nicht nachlassen."Wir wollen noch etwas Besondereres als die Meisterschaft schaffen: Die Liga ohne Niederlage beenden", sagte Torwart Lukas Hradecky bereits vor dem Spiel gegen Bremen.

Der unbeliebte Spitzname fällt weg

Durch die erste Deutsche Meisterschaft fällt in Leverkusen, das der 13. Meister überhaupt in der Bundesliga ist, auch ein unbeliebter Spitzname weg. Bayer wurde "Vizekusen" genannt, weil es häufig knapp als Zweiter einen Titel verfehlte. Bestes Beispiel ist die Saison 2001/02: Damals landete die Werkself in der Bundesliga, im DFB-Pokal und in der Champions League nur auf dem zweiten Rang.

Das sogenannte Triple - drei Titel in einer Saison - könnte sie in diesem Jahr etwas abgeändert nachholen. Denn Leverkusen steht im Endspiel des DFB-Pokals und trifft dort auf den abstiegsbedrohten Zweitligisten Kaiserslautern. Zusätzlich verschaffte sich Bayer in der Europa League am vergangenen Donnerstag mit einem 2:0 im Viertelfinal-Hinspiel gegen West Ham eine gute Ausgangsposition für den Einzug in das Halbfinale.