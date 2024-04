Wirtz' Hattrick macht alles klar: Leverkusen erstmals Deutscher Meister

Es ist vollbracht: Bayer Leverkusen krönt seine Fabel-Saison bereits am 29. Spieltag und ist dank eines 5:0 gegen den SV Werder Bremen erstmal in der Vereinsgeschichte Deutscher Meister. Überragender Mann dabei war Joker Florian Wirtz, der einen Hattrick schnürte.

Dass die seit 2013 andauernde Meister-Serie des FC Bayern München in dieser Saison brechen würde, war bereits vor dem Spiel so gut wie sicher - schließlich hatte Bayer Leverkusen 24 seiner 28 Saisonspiele in der Liga gewonnen und darüber hinaus wettbewerbsübergreifend keines seiner 42 Pflichtspiele verloren. Fest stand die erste Deutsche Meisterschaft der Werkself dennoch erst durch den Sieg gegen die Bremer, der der Elf von Xabi Alonso trotz einer runderneuerten Elf mühelos gelang.

Nach dem 2:0 in der Europa League gegen West Ham schonte der Leverkusen-Coach unter anderem die Leistungsträger Grimaldo und Wirtz, insgesamt sieben Wechsel ergaben sich im Vergleich zum Sieg im Viertelfinal-Hinspiel, während Werder-Coach Ole Werner vor allem defensiv ersatzgeschwächte Bremer auf drei Positionen im Vergleich zum 1:1 bei Eintracht Frankfurt umbauen musste: Groß, Malatini und Woltemade begannen für Pieper, Friedl und Stage.

Werder schlägt sich zunächst tapfer

Bereits vor dem Anpfiff wurde die Werkself von ihren Anhängern meisterlich empfangen, auf dem Platz ließen es die Leverkusener dann aber vorerst ruhiger angehen. Von einem Hincapie-Abschluss (8.) abgesehen erspielten sich die Gastgeber wenige Chancen, Werder wehrte sich tapfer gegen die gewohnt dominant auftretenden Leverkusener.

Für den Dosenöffner sorgte dann ein Foul Malatinis an Hofmann, das Schiedsrichter Harm Osmers nach VAR-Eingriff dazu bewog, auf den Elfmeterpunkt zu zeigen. Boniface trat an, schob rechts ein - und ließ die BayArena kochen (25.). Dass Xhaka (28.), Boniface (29.), Hofmann (35.) oder Adli mit seinem Lattenschuss (38.) vor der Halbzeit weitere Chancen vergaben, ließ Werder indes unbestraft.

Wirtz kommt - und schnürt den Hattrick

Und so durfte im zweiten Durchgang, als zunächst Wirtz und später auch Schick, Frimpong, Grimaldo und Palacios auf das Feld kamen, die Meisterfeier ihren Lauf nehmen. Zunächst kam Bremen zwar besser aus den Kabinen, doch nach gut einer Stunde drehten die Leverkusener noch einmal auf.

Zunächst zirkelte Xhaka einen Distanzschuss zum 2:0 ins Netz (60.), kurz darauf legte Wirtz traumhaft nach (68.). Endlich für Ekstase sorgte der 20-Jährige dann in der 83. Minute, als er ein Solo herrlich zum Doppelpack veredelte.

Nach dem 4:0 kaum zu stoppen: Florian Wirtz versucht die Fans zu bremsen. picture alliance/dpa

Die Fans ließen sich nach dem anschließenden Platzsturm nur mühsam zurück auf die Plätze bitten, verließen diese aber sieben Minuten später endgültig, als Wirtz einen weiteren Konter zu Ende spielte, den Hattrick schnürte - und die Meisterschaft besiegelte (90.), nach der alle Dämme brachen und die Werkself ihre erste Deutsche Meisterschaft in ihrer 45. Bundesliga-Saison feiern durfte.

Bevor Leverkusen am 30. Spieltag bei Borussia Dortmund (Sonntag, 17.30 Uhr) zu Gast ist, steht am Donnerstag (21 Uhr) erst noch das Viertelfinalrückspiel in der Europa League bei West Ham United an. Werder erwartet am Sonntag (15.30 Uhr) in einer Woche den VfB Stuttgart.