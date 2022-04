Nach Pleite gegen Real: Sevilla zittert sich zum Sieg

Bei UD Levante sichert sich der FC Sevilla einen wichtigen Dreier im Kampf um die Champions League. Nach gutem ersten Durchgang mussten die Andalusier am Schluss jedoch zittern.

Während Levantes Trainer Alessio Lisci sein Team nach dem 4:1 beim FC Granada unverändert ließ, wechselte Gegenüber Julen Lopetegui beim FC Sevilla im Vergleich zum 2:3 gegen Real Madrid doppelt: En-Nesyri kam für den verletzten Martial, Ocampos begann für Lamela.

Corona folgt das Carlos-Chaos

In einer munteren Anfangsphase verbuchten die Hausherren den ersten Abschluss (7.), bevor der FC Sevilla das Heft des Handelns in die Hand nahm und nach einigen dominanten Minuten in der 14. durch Corona in Führung ging. Levante zeigte sich aber keineswegs eingeschüchtert und glich vermeintlich nur drei Minuten später aus. Bei Robers Treffer ging allerdings zunächst die Fahne hoch, ehe der VAR den Unparteiischen Isidro Diaz de Mera Escuderos bei der Überprüfung der Abseitsstellung auf ein Handspiel von Diego Carlos aufmerksam machte.

Morales trifft und vergibt vom Punkt

Nach einer Überprüfung des Schiedsrichters am Bildschirm gab es folgerichtig den Strafstoß für die Hausherren, den Kapitän Morales sich nicht nehmen ließ (22.). Die Freude über den Ausgleich hielt jedoch nicht lange an: Bereits fünf Minuten nach dem 1:1 gelang es erneut Corona, die Gäste wieder in Führung zu bringen, die bis zur Halbzeit Bestand haben sollte.

Im zweiten Durchgang kam Levante besser ins Spiel. Wirklich gute Chancen auf den erneuten Ausgleich boten sich den Hausherren trotz eines schwachen Auftritts der Gäste aber nicht. Erst 20 Minuten vor Schluss hatte ein Fehler von Acuna den zweiten Strafstoß für Levante zur Folge, den Morales bei seinem zweiten Antritt aber rechts am Kasten vorbeischoss (71.).

Erneuter Anschluss kommt zu spät

Ein Nackenschlag, der Sevilla zunächst Auftrieb gab: Ocampos (75.) und Rafa Mir (79.) verpassten die Entscheidung nur knapp, ehe Koundé einen Eckball zum 3:1 einköpfte (82.). Levante gab sich aber nicht auf und kam durch den eingewechselten Soldado nochmal zurück (87.), der nur Sekunden später den Doppelschlag knapp verpasste (88.). Die letzte Chance Levantes, das sich somit knapp geschlagen geben musste.

Levante ist das nächste Mal am 30. April um 18.30 Uhr im Derby bei Valencia im Einsatz, der FC Sevilla empfängt tags zuvor um 21 Uhr Kellerkind Cadiz.