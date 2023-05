Überraschungsteam gewinnt Topspiel: Lens jetzt erster PSG-Verfolger

Der RC Lens hat das Verfolgerduell der Ligue 1 für sich entschieden und Konkurrent Olympique Marseille in der Tabelle überholt. Das Überraschungsteam kann PSG wohl als einzige Mannschaft noch gefährlich werden.

Leise Hoffnungen auf den Ligue-1-Titel hatten sich vor der Partie sowohl Olympique Marseille als auch der RC Lens aufgrund der PSG-Schwächephasen noch machen können. Nach dem direkten Verfolgerduell am Samstagabend dürfte es nur noch der Underdog aus Nordfrankreich sein - auch wenn es niemand öffentlich sagen würde.

Dabei war Marseille eigentlich besser in die Partie gekommen, der vermeintliche Führungstreffer durch Alexis Sanchez wurde aber nach VAR-Eingriff wegen eines Fouls des Chilenen zurückgenommen (8.). Mit zunehmender Spieldauer kamen aber die Hausherren immer besser ins Spiel - allen voran ihr Kapitän. Aus 30 Metern traf Fofana mit einem Gewaltschuss zunächst noch den Pfosten (22.), der nächste fulminante Distanzschuss des Mittelfeldspielers saß dann kurz vor der Pause (42.).

Openda wieder treffsicher - Payet-Tor kommt zu spät

In einer offen geführten Partie hatte Marseille mehrere Chancen zum Ausgleich, vor allem Veretout (45.+2) und Balerdi (52.) ließen Top-Möglichkeiten ungenutzt. Ganz anders Lens: Eine Maßflanke von Frankowski köpfte Torjäger Openda aus kurzer Distanz ein - bereits das 19. Saisontor des Belgiers (60.). OM bäumte sich in der Schlussphase noch einmal auf, der Anschlusstreffer des eingewechselten Payet kam allerdings zu spät (88.).

In der Tabelle zog Lens damit vorbei an Marseille und besetzt nun den zweiten Tabellenplatz, der zur direkten Qualifikation an der Champions League berechtigt. Die Überraschungsmannschaft der Saison ist damit auch das einzige Team, das unter Umständen PSG den Titel noch streitig machen kann. Sollte PSG die Pflichtaufgabe in Troyes am Sonntagabend (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) lösen, hätte der Hauptstadtklub sechs Punkte Vorsprung auf Lens.