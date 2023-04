Pokal-Frust verdaut: Höchster Saisonsieg für Lemgo

Am Samstagabend stieg in der Handball-Bundesliga nur ein Spiel: Der TBV Lemgo Lippe, der am vergangenen Wochenende sein Pokal-Halbfinale und das Spiel um Platz drei verlor, besiegte den Bergischen HC klar.

Lemgos Niels Gerardus Versteijnen (li.) und Lukas Hutecek bejubeln den Sieg gegen den Bergischen HC. IMAGO/Eibner