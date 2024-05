Leistungsträger mit zehn Scorerpunkten: Aue bindet Tashchy

Borys Tashchy hat sich in dieser Spielzeit beim FC Erzgebirge Aue zum unumstrittenen Stammspieler im offensiven Mittelfeld entwickelt. Der Lohn: ein neuer Vertrag beim Drittligisten bis 2026.

Will auch in den kommenden zwei Jahren für Aue jubeln: Borys Tashchy. IMAGO/Picture Point

Der FC Erzgebirge Aue hat einen Leistungsträger über die Saison hinaus gebunden. Borys Tashchy, der im Sommer 2022 nach einem kurzen Intermezzo bei den Pohang Steelers in Südkorea und einem halben Jahr Vereinslosigkeit ins Erzgebirge kam, hat einen neuen Vertrag bis 2026 unterschrieben.

Der 30-Jährige war in seiner ersten Saison noch häufig Joker und kam in 19 seiner 32 Einsätze in der 3. Liga von der Bank. In diesem Jahr zählt er allerdings zu den absoluten Stammspielern unter Pavel Dotchev. Lediglich eines der bislang 36 Spiele in der Liga verpasste der Offensivspieler, der stolze 1,92 Meter misst, aufgrund einer Gelbsperre, ansonsten stand Tashchy immer auf dem Rasen - und bei 34 von 35 Einsätzen auch in der Startelf.

Von Dotchev hinter die Spitze gezogen

Nachdem er in der vergangenen Spielzeit häufig noch in vorderster Front eingesetzt worden war und dabei sechs Tore und drei Vorlagen beigesteuert hatte, fungierte er in dieser Saison in der Regel als offensiver Spielmacher hinter Mittelstürmer Marcel Bär. Dabei gelangen ihm drei Treffer und sieben Vorlagen.

"Borys ist ein stabiler, zuverlässiger und wichtiger Bestandteil unseres Weges", lobte Veilchen-Sportgeschäftsführer Matthias Heidrich den Offensivspieler. "Er ist mit seiner Robustheit und Vielseitigkeit wertvoll für die Mannschaft, hat unseren Fußball verinnerlicht und ist flexibel einsetzbar sowie technisch versiert." Mit seinen zehn Scorerpunkten habe er "maßgeblichen Anteil" am Abschneiden des FC Erzgebirge. "Er ist nicht verletzungsanfällig und steht voll im Rhythmus."

Tashchy selbst, der vor seiner Zeit in Südkorea und Aue unter anderem auch beim VfB Stuttgart, MSV Duisburg und FC St. Pauli aktiv war und in seiner bisherigen Laufbahn neun Erst-, 84 Zweit- sowie 109 Drittliga-Spiele absolvierte, will "den eingeschlagenen Weg mit dem Team weitergehen".

Dieser Weg führt in dieser Saison zwar wohl nicht mehr zum Aufstieg, Aue kämpft zwei Spieltage vor dem Ende aber noch um Platz 4, der in der kommenden Saison unabhängig vom Ausgang des Landespokalfinals gegen Dynamo Dresden (26. Mai, 15.45 Uhr) zur DFB-Pokal-Teilnahme berechtigen würde.

Zurzeit ist man Sechster, zwei Punkte hinter den viertplatzierten Essenern. Am Sonntag (13.30 Uhr) gastiert die Dotchev-Elf bei den bereits abgestiegenen Duisburgern, in der Woche darauf (18. Mai, 13.30 Uhr) folgt das Heimspiel gegen Waldhof Mannheim.