Leistungsträger bleibt: Kreuzer verlängert beim HFC

Inmitten des Aufschwungs unter Trainer Sreto Ristic stellt der Hallesche FC die Weichen für die Zukunft. Nachdem in den vergangenen Wochen bereits Kapitän Jonas Nietfeld und Youngster Lucas Halangk verlängert hatten, bleibt nun auch Niklas Kreuzer.

Der Hallesche FC steckt nach der ersten Niederlage unter Sreto Ristic weiter mitten im Kampf um den Klassenerhalt. Sportdirektor Thomas Sobotzik, der sein Amt Anfang April angetreten hat, arbeitet dennoch bereits mit Hochdruck am Kader für die kommende Spielzeit.

Mit Niklas Kreuzer hat der Verein den im Sommer auslaufenden Vertrag verlängert. Wie der Klub am Donnerstag mitteilte, gehen Kreuzer und der HFC "in ihre dritte gemeinsame Saison". Nicht selbstverständlich, galt Kreuzer doch zuletzt als umworbener Spieler.

Sobotzik: Kreuzer eine "Identifikationsfigur"

Kreuzer kam im Sommer 2021 von Dynamo Dresden und ist Leistungsträger bei den Saalestädtern. Besonders geschätzt werden seine offensiven Stärken. In der laufenden Saison kommt der 30-Jährige auf fünf Tore sowie fünf Vorlagen in 27 Partien. Bereits in seiner Premierensaison bereicherte Kreuzer das Offensivspiel der Sachsen-Anhalter mit zwei Toren und elf Vorlagen (35 Spiele).

"Niklas Kreuzer gehört zweifellos zu den Eckpfeilern unseres Teams, der seit dem ersten Tag in Halle auf konstant hohem Niveau abliefert und sich zu einer Identifikationsfigur entwickelt hat. Wir freuen uns sehr, dass er den eingeschlagenen Weg mit dem HFC weiter geht", verkündete Sportdirektor Sobotzik die Entscheidung in einer Klubmitteilung.

Bereits Nietfeld und Halangk verlängerten

Auch der gebürtige Münchner Kreuzer zeigte sich erfreut über die Vertragsverlängerung. "Ich habe nie ein Hehl daraus gemacht, dass ich mich in Halle extrem wohl fühle. Mit den neuen Strukturen und sportlich Verantwortlichen im Verein ist der Grundstein gelegt, gemeinsam haben wir mit dem HFC einiges vor“, so der 30-Jährige.

Damit nimmt der Kader für die kommende Spielzeit Formen an. Bereits Kapitän Jonas Nietfeld und Lucas Halangk hatten in den vergangenen Wochen ihre Arbeitspapiere ausgeweitet. Es wurde nicht bekannt, ob die Verträge ligaunabhängige Gültigkeit haben.