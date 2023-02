"Leistungen sprechen für sich": Osnabrück verlängert mit Tesche

Robert Tesche (35) hat seinen auslaufenden Vertrag beim VfL Osnabrück verlängert, das gab der Verein am Samstagvormittag bekannt.

Nach seinem Wechsel im Sommer vom VfL Bochum nach Niedersachsen habe sich Robert Tesche "auf Anhieb in die Mannschaft eingefügt und sich über die Saison als Leistungsträger etabliert", erklärt Sportdirektor Amir Shapourzadeh in der Pressemitteilung. Der 35-Jährige kam in allen bisherigen Pflichtspielen der Lila-Weißen zum Einsatz und war an sieben Toren beteiligt (fünf Tore, zwei Vorlagen).

Demnach ist es keine Überraschung, dass das Arbeitspapier nun ausgedehnt wurde. "Roberts Leistungen in dieser Saison sprechen für sich", so Shapourzadeh, "er trägt mit konstant guten Leistungen und seiner Erfahrung zur Stabilität der Mannschaft bei." Nach Marc Heider ist Tesche der zweitälteste Spieler im VfL-Kader.

Tesche fühlt "absolutes Vertrauen" beim VfL

Der ehemalige Bundesligaprofi (136 Spiele für Arminia Bielefeld, den Hamburger SV, Fortuna Düsseldorf und Bochum) freut sich darüber, dass nun Klarheit über seine sportliche Zukunft herrscht: "Ich spüre das absolute Vertrauen der Mannschaft, des Trainerstabs und der Verantwortlichen und fühle mich beim VfL allgemein sehr wohl. Deshalb musste ich nicht lange überlegen, als ich mit Amir über die Verlängerung gesprochen habe."

Am morgigen Sonntag steht für Tesche dann das nächste Spiel an, dann ist Osnabrück beim FC Ingolstadt (13 Uhr, LIVE! bei kicker) gefordert. Der VfL will dort seine Siegesserie auf sieben Spiele am Stück ausbauen.