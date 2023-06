Leipzigs zweiter Pokal-Triumph lässt RB-Fans von der Schale träumen

RB Leipzig hat den zweiten Pokalsieg in Folge gefeiert und bekommt Lust auf mehr. Die Fans besingen den Meistertitel, doch soweit will Trainer Marco Rose noch nicht gehen.

Die Helden wirkten müde, als sie am frühen Sonntagnachmittag das Neue Rathaus der Stadt Leipzig in der City der sächsischen Metropole betraten. Mit knapp einstündiger Verspätung kamen Mannschaft und Betreuerstab von Pokalsieger RB Leipzig nach einer langen Partynacht in Berlin am Neuen Rathaus an, wo sie von Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) in Empfang genommen wurden.

"Das ist eine unglaubliche und märchenhafte Geschichte", lobte Jung im Rahmen des Empfangs die Entwicklung von RB mit Blick auf sechs Champions-League-Qualifikationen sowie zwei Pokalsiege seit dem Aufstieg in die Beletage des deutschen Fußballs 2016. "Und", so fügte das Leipziger Stadtoberhaupt an, "natürlich ist das für die Stadt ein Wahnsinns-Marketing".

Kampl verspricht Großes - Fans besingen den Meistertitel

Stellvertretend für die Mannschaft trugen sich die Kapitäne Peter Gulacsi und Willi Orban, Trainer Marco Rose und Geschäftsführer Sport Max Eberl sowie RB-Vorstandschef Johann Plenge in das Goldene Buch der Stadt ein, ehe sich die Mannschaft am Fenster den 8000 versammelten Fans auf dem Burgplatz vor dem Rathaus zeigte. Anschließend ging des für Gulacsi, Orban und Kollegen im offenen Party-Truck den Weg durch die Menge - etwa 12.000 Anhänger säumten den Straßenrand - zur knapp drei Kilometer entfernten Leipziger Arena.

Auf der an das Stadion grenzenden Festwiese bereiteten mehr als 20.000 Anhänger dem Titelverteidiger schließlich einen triumphalen Empfang und feierten mit der Mannschaft bis in den Abend. Benjamin Henrichs war zwar nicht mehr dazu zu bewegen, seinen am Abend zuvor in einem Berliner Club dargebrachtes Lied erneut zu singen, aber dafür wandte sich Kevin Kampl nochmal an die Anhänger. "Zusammen als Einheit schaffen wir alles", rief der Mittelfeldakteur der Menge zu, "so, wie wir jetzt hier sind, die Mannschaft, der Verein, ihr, die Stadt Leipzig: Behaltet das bei. Dann verspreche ich euch eine Sache: Die Mannschaft wird zu so Großem imstande sein in den nächsten Jahren." Die Fans antworteten prompt, indem sie "Deutscher Meister wird nur der RBL" skandierten.

Rose: "Ein mega hart erarbeitetes Statement"

Marco Rose rief den Meistertitel dagegen nicht als Ziel aus. Aber auch der Leipziger Coach sprach mit Blick auf den Pokalsieg davon, dass "das irgendwo auch ein Statement ist. Aber mega hart erarbeitet. Wir wissen, dass wir ein paar Spieler verlieren werden und wir uns ein Stück weit neu aufstellen und gute Entscheidungen treffen wollen."

Am Ende der Transferperiode im August, so der 46-Jährige weiter, "werden wir sehen, mit welchem Kader wir in die Saison gehen. Und dann kann man vielleicht ein paar Aussagen treffen. Aber ich werde den ersten Schritt vor dem zweiten machen."

Party geht auf Ibiza weiter

Der nächste Schritt für Rose und seine Profis ist erstmal der in den Urlaub. Wobei die Mannschaft diesen bereits am Sonntagabend umsetzte und gen Ibiza jettete, um die Pokalparty dort fortzusetzen.