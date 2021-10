Leipzigs Matchplan für PSG: "Siebenerkette ist auch eine Möglichkeit"

RB Leipzig braucht am Dienstag in Paris Punkte, um noch vom Achtelfinale zu träumen. Jesse Marsch über die Aufgabe gegen Lionel Messi und Co.

Noch weist RB Leipzig mit zwölf Siegen, drei Unentschieden und elf Niederlgen eine positive Europapokalbilanz auf, doch dies könnte sich am Dienstag ändern. Der Vizemeister geht als klarer Außenseiter ins Gastspiel bei Paris St. Germain, auch wenn sich der stets optimistische Jesse Marsch vor der Abreise aus Leipzig voller Vorfreude äußerte. "Es ist eine große Chance, ein großes Ergebnis zu erreichen", sagte der Trainer und fügte hinzu: "Lass uns nach Paris fliegen mit totaler Leidenschaft und Selbstvertrauen."

Ob das reicht, die Pariser Superstars um Lionel Messi, Neymar und Kylian Mbappé zu stoppen und die ersten Zähler im laufenden Wettbewerb einzufahren, wird sich zeigen. Marsch verzichtete in der Gegneranalyse darauf, "zu viele Szenen über die Qualität" dieses Offensivtrios auszustrahlen. Stattdessen zeichnete er den eigenen Matchplan auf: "Wir müssen sehr hart verteidigen und brauchen die Unterstützung von unserem Super-Tormann Peter Gulacsi." Auf die Frage, ob er von der am Samstag beim 1:1 in Freiburg praktizierten Viererkette abrückt und auf eine Fünferreihe in der Abwehr umstellt, entgegnete der US-Amerikaner mit einem süffisanten Lächeln: "Siebenerkette ist auch eine Möglichkeit."

Die Ausgangssituation ist eindeutig: Eine weitere Niederlage wäre praktisch gleichbedeutend mit dem Verpassen des Achtelfinales. "Die Mathematik in der Gruppe ist klar: Wir brauchen Punkte", sagte Marsch. Emil Forsberg, der in Freiburg wegen einer Oberschenkelprellung ausgewechselt wurde, überstand das Abschlusstraining am Montag schadlos und machte sich mit auf die Reise nach Paris.

Wenn man die letzten Ergebnisse sieht, sind wir vielleicht noch nicht in Topform. Marsch

Bevor Marsch mit RB im September mit einem 3:6 bei Manchester City in die Champions League startete und auch gegen den FC Bayern eine hohe 1:4-Pleite kassierte, hatte er bereits die Befürchtung geäußert, sein Team sei "vielleicht noch nicht bereit" für solch große Prüfungen. Inzwischen hat sich nach Einschätzung des Coaches die Ausgangsposition verändert: "Wir hatten im letzten Monat mehr und mehr Entwicklung, das ist ganz klar für mich." Tatsächlich ist RB zwar seit vier Liga-Spielen ungeschlagen, als Erfolgserlebnisse aber waren die Unentschieden in Köln und Freiburg nicht zu werten. "Wenn man die letzten Ergebnisse sieht, sind wir vielleicht noch nicht in Topform", räumte Mukiele ein.

Der französische Meister ist bereits zum vierten Mal Leipzigs Gegner, einem RB-Sieg stehen zwei PSG-Erfolge gegenüber. Erstmals aber treffen beide Mannschaften im Prinzenpark vor Zuschauer aufeinander. "Mit Fans wird es ein anderes Spiel werden", sagt der gebürtige Pariser Nordi Mukiele, der in Freiburg eingewechselt wurde und wieder in die Startelf zurückkehrt. "Nordi versteht die Mannschaft, er ist sicher bereit für morgen", sagte Marsch.