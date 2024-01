Leihe nach Erfurt: Lehmann will wieder Schwung in seine Karriere bringen

Nach Verletzungsproblemen geht Paul Lehmann einen Umweg über die Regionalliga Nordost und lässt sich von Dynamo Dresden zu Rot-Weiß Erfurt ausleihen.

Verabschiedet sich für ein Halbjahr von Dynamo Dresden: Paul Lehmann, der bei Rot-Weiß Erfurt Spielpraxis sammeln will. IMAGO/Dennis Hetzschold

Am Mittwoch stand Paul Lehmann auf dem Trainingsplatz. Doch nicht wie in den vergangenen zwölfeinhalb Jahren in den Farben Dynamo Dresdens, das 19-jährige Eigengewächs trug erstmals die Kleidung von Rot-Weiß Erfurt.

Beim Tabellensechsten der Regionalliga Nordost soll wieder Schwung in Lehmanns Karriere kommen, weshalb ihn Dynamo dorthin bis Saisonende verliehen hat. 2022/23 stand der talentierte Defensivspieler schon dreimal in der 3. Liga für Dresden auf dem Rasen, doch eine Knieoperation im Oktober 2023 bremste ihn dann erstmal aus.

Vorbei, laut Erfurt ist der Neuzugang wieder fit. Ralf Becker, Sportgeschäftsführer bei der SG Dynamo, erklärt, was sein Klub mit der Leihe bezweckt: "Nach seiner langen, verletzungsbedingten Pause möchten wir garantieren, dass Paul im Wettbewerb wieder Spielerfahrung sammelt und so auf das gewohnte Leistungsniveau kommt. Als ambitionierter Spieler kann Paul sein Können in Erfurt sehr gut präsentieren."

Bevor Lehmann auf dem Platz Taten sprechen lassen kann, wandte er sich via RWE-Homepage an die dortigen Fans: "Für den Rest der laufenden Saison bin ich hier. Ich freue mich auf euch Fans im Stadion und auf eine gemeinsame geile Zeit."