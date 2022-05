Leidenschaft und Talent: MSV macht Anhari zum Profi

Der MSV Duisburg hat eines seiner Talente langfristig gebunden: Hamza Anhari bekommt einen Profivertrag mit Laufzeit bis Sommer 2025.

Junioren-Nationalspieler Anhari soll trotz seines neuen Arbeitspapieres in der kommenden Saison weiterhin für die MSV-U-19 in der A-Junioren-Bundesliga West auflaufen. Der 18-Jährige war über den Nachwuchs von Borussia Dortmund und Rot-Weiss Essen 2019 an die Westender Straße gekommen und spielte bislang in vier Länderspielen der deutschen U-18-Nationalmannschaft mit.

Doppelte Staatsbürgerschaft

In diesem Jahr stand er dann für Marokkos U 20 - er besitzt die doppelte Staatsbürgerschaft - in Spielen gegen Rumänien sowie gegen den Zweitligisten Club Stade Marocain auf dem Platz.

"Dass mit Hamza wieder ein Talent aus unserem NLZ den Schritt nach oben schafft, zeichnet einmal mehr die harte und gute Arbeit von Uwe Schubert und seinem Team im Nachwuchs aus. Hamza hat sich diese Chance auf dem Weg zum Profi-Fußballer mit viel Leidenschaft, Talent und seinem Auftreten verdient", lobte Sport-Geschäftsführer Ralf Heskamp den Teenager: "Jetzt liegt es an ihm, mit unserer Unterstützung den nächsten großen Schritt zu packen."

Ziegner: "Verdiente Chance"

Auch der neue Trainer Torsten Ziegner äußerte sich zu Anhari: "Es ist immer wieder eine tolle Sache, Spieler weiter entwickeln zu dürfen, die aus dem eigenen Nachwuchs kommen. Hamza ist einer von denen, die sich diese Chance verdient haben, ihre ersten Schritte im Männerfußball zu machen - und dabei helfen wir ihm."

Anhari, der im Mittelfeld zu Hause ist, kündigte in seiner Stellungnahme an, dass er "alles raushauen" werde, um dem MSV in den kommenden drei Jahren weiterzuhelfen.