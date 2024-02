Angstgegner Boro: Leicester patzt ausgerechnet vor dem Topspiel

Leicester City hat am späten Samstagnachmittag seine fünfte Championship-Niederlage in dieser Saison kassiert - und seine zweite gegen den FC Middlesbrough. Der Zeitpunkt für eine Leistungsdelle ist ein ungünstiger.

Nach fünf Pflichtspielsiegen am Stück hat Leicester City wieder einmal verloren - und dabei ausgerechnet erneut gegen den FC Middlesbrough, der bereits das Duell in der Hinrunde Mitte November mit 1:0 für sich entschieden hatte. Boro hatte seinerseits keines der letzten fünf Pflichtspiele gewinnen können. Im King Power Stadium stellten die Gäste allerdings ihre Auswärtsstärke (7., 7/2/7) unter Beweis - in der Heimtabelle liegt das Team von Trainer Michael Carrick nur auf Rang 14 (6/3/7).

Allerdings hatte in den ersten 20 Minuten nicht viel dafür gesprochen, dass die Auswärtsmannschaft etwas Zählbares aus Leicester entführen könnte. Die Foxes rannten an, bereits nach fünf Minuten köpfte Ex-Bremer Vestergaard nach einer Fatawu-Ecke knapp vorbei. Eine Angriffswelle nach der anderen rollte auf Middlesbrough-Keeper Glover zu - doch es mangelte an Durchschlagskraft.

Und so kam es, wie es kommen musste. Leicester, das fast an der Mittellinie mit der letzten Kette verteidigte, wurde eiskalt ausgekontert: O'Brien war nach einem Steckpass auf und davon, im Strafraum legte er uneigennützig für Azaz quer, der keine Mühe mehr hatte, Leicester-Keeper Hermansen zu überwinden (24.).

Noch vor der Pause sollte es eine ähnliche Szene geben: Mit drei Offensivspielern lief Boro auf zwei Verteidiger des Favoriten zu, McGree spielte auf Silvera rechts im Strafraum - und der vollstreckte eiskalt ins lange Eck (37.).

Vardy bringt nochmal richtig Stimmung rein

Nach dem Seitenwechsel waren die Hausherren gefordert, auch personell probierte Coach Enzo Maresca alles. Neben Cannon, Akgün und McAteer wurde auch Vardy bis zur 63. Minute ins Spiel gebracht, doch Erfolg wollte sich vorerst nicht einstellen. Der deutlich zufriedenere Carrick wechselte erstmals in Minute 68, als Hinspiel-Torschütze Greenwood den Rasen betrat. Leicester rannte an, lange fehlte aber die zündende Idee.

Bis zwei Joker nochmal richtig Stimmung ins King Power Stadium brachten: Cannon bediente Vardy mit einem bärenstarken Pass rechts im Strafraum, wo sich der Premier-League-Torschützenkönig von 2020 nicht zweimal bitten ließ - und auf 1:2 verkürzte (85.). Anschließend war im Gästeblock Zittern angesagt, doch der Auswärtssieg sollte Bestand haben.

Nach dem 13. Saisonsieg im 33. Spiel schielt Boro heimlich wieder nach oben, auf Rang sechs und Coventry City sind es aktuell sieben Punkte. Leicesters Leistungsdelle kommt derweil zu einem ungünstigen Zeitpunkt: Am Freitag (21 Uhr) steht das Spitzenspiel bei Leeds United - bestes Heimteam der Liga - an, ehe am 27. Februar (20.30 Uhr) das FA-Cup-Achtelfinale bei Premier-League-Klub AFC Bournemouth wartet.