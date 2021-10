Verrückte Schlussphase in Leicester: Solskjaer bei ManUnited nach 2:4 unter Druck

Auf Ole Gunnar Solskjaer kommen ungemütliche Tage zu. In einer wilden Schlussphase ging Manchester United in Leicester nach einer vor allem in der Defensive hanebüchenen Vorstellung mit 2:4 baden. Damit endete auch die Rekordserie nach zuvor 29 ungeschlagenen Auswärtsspielen in Folge.

Unauffällige Partie: Cristiano Ronaldo. imago images/Offside Sports Photography