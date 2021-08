Bei Grealishs Debüt: Leicester holt ersten Titel der Saison

Der erste Titel der Saison in England ist vergeben: Leicester City gewann durch ein spätes Elfmetertor im Duell mit Manchester City den Community Shield.

Für den ersten Titel der neuen Saison auf der Insel trafen sich Meister Manchester City und FA-Cup-Sieger Leicester City in Wembley. Die Augen waren natürlich auf 118-Millionen-Neuzugang Grealish gerichtet, den Pep Guardiola aber zu Beginn noch auf der Bank ließ. Stattdessen brachte der Katalane mit Kapitän Fernandinho und Gündogan viel Erfahrung.

Steffen ärgert Vardy

Und eben jener Gündogan sorgte auch für den ersten Aufreger, seinen Freistoß wischte Schmeichel aber mit einer Hand über den Querbalken (7.). Nach einer Viertelstunde hatte Ex-Freiburger Söyüncü Glück, dass seine völlig missratene Rettungsaktion nicht unter der Latte einschlug (16.). Ayoze Perez vergab in der Folge eine Halbchance (23.), ehe Vardy Sekunden vor der Pause das 1:0 auf dem Fuß hatte. Frei vor City-Keeper Steffen visierte er das linke Eck an, doch der US-Amerikaner lenkte die Kugel mit einem tollen Reflex gerade so an den linken Pfosten (45.).

118-Millionen-Einkauf Grealish debütiert

Nach dem Seitenwechsel tat der amtierende englische Meister mehr fürs Spiel, Mahrez (53., 59.) und Gündogan (56.) fehlten allerdings noch das Glück im Abschluss. Kurz darauf brandete Jubel auf: Grealish trabte zur Seitenlinie und sollte sein Pflichtspieldebüt für City feiern. Immer wieder suchten die Mitspieler den Neuzugang, dem aber natürlich noch die Bindung zum Spiel fehlte.

Pechvogel Aké bereitet den Weg

Auf der Gegenseite wurde es kurz vor Schluss noch einmal brenzlig, als Aké und Steffen alles riskieren mussten, um den pfeilschnellen Daka irgendwie noch zu stoppen (84.). Kurz darauf rückte Aké nochmal in den Fokus, weil er im Duell mit dem eingewechselten Iheanacho einen völlig unnötigen Elfmeter verschuldete. Der ehemalige City-Profi übernahm selbst Verantwortung und schraubte den Ball ins rechte obere Eck - Steffen war dran, konnte den Einschlag aber nicht verhindern. Nach dem Führungstor rannte ManCity an, fand aber auch in der vierminütigen Nachspielzeit keine Lücke mehr.

Der erste Titel der Saison ging damit an Leicester City, das am nächsten Samstag (16 Uhr) mit dem Heimspiel gegen die Wolverhampton Wanderers in die neue Saison startet. ManCity hat tags darauf (15.30 Uhr) das Auswärtsspiel bei Tottenham Hotspur zu bestreiten.