Leeds muss Ex-Leipziger Augustin offenbar 28 Millionen Euro zahlen

Der Fall Jean-Kevin Augustin hat für Leeds United offenbar ein weiteres kostspieliges Nachspiel. Der ehemalige Leipziger darf mit einer Millionenzahlung rechnen.

Im Januar 2020 lieh Leeds United Jean-Kevin Augustin von RB Leipzig aus. Inzwischen darf dieser Transfer getrost als eines der teuersten Missverständnisse der englischen Fußballgeschichte gelten. Obwohl Augustin letztlich nur 51 Minuten für den damaligen Zweitligisten spielte, muss Leeds wegen Vertragsbruchs offenbar nun auch ihm eine satte Millionensumme zahlen.

Der Klub aus der Grafschaft Yorkshire hatte damals mit Leipzig eine Kaufpflicht in Höhe von 21 Millionen Euro vereinbart, sollte am Ende der halbjährigen Leihe der Sprung in die Premier League gelingen, sich danach aber geweigert, die Summe zu zahlen, weil der Aufstieg bedingt durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie erst nach dem ursprünglichen Vertragsende am 30. Juni 2020 perfekt geworden sei.

Diese Argumentation hatten die Leipziger nicht akzeptiert. Die FIFA gab ihnen schließlich Recht und verurteilte Leeds zur Zahlung der vollen 21 Millionen Euro, der Internationale Sportgerichtshof (CAS) bestätigte das Urteil. Letztlich einigten sich beide Klubs dem Vernehmen nach auf eine Summe von knapp 18 Millionen Euro. Doch jetzt muss Leeds offenbar erneut tief in die Tasche greifen. Denn auch Augustin war bei der FIFA gegen Leeds vorgegangen.

Bekommt Augustin den vollen Fünfjahresvertrag ausbezahlt?

Laut "The Athletic" und anderen englische Medien muss der Klub wegen Vertragsbruch nun umgerechnet 27,9 Millionen Euro an den 25 Jahre alten Franzosen bezahlen. Dabei soll es sich um die Ausbezahlung des vollen Fünfjahresvertrags handeln, der Augustin durch die Lappen gegangen war, weil ihn Leeds nicht fest verpflichtet hatte.

Leeds, das sich nicht zu dem Fall äußern wollte, hat den Berichten zufolge gegen die Entscheidung erneut Berufung vor dem CAS eingelegt. Insgesamt könnte dem derzeitigen Premier-League-Abstiegskandidaten die Leihe eines Spielers, der nur drei Kurzeinsätze verzeichnete, rund 45 Millionen Euro kosten.

Augustin war im Oktober 2020 ablösefrei zum FC Nantes und im Sommer 2022 schließlich zum FC Basel weitergezogen. Dort erzielte er in zwölf Liga-Einsätzen - neun davon als Einwechselspieler - drei Treffer.