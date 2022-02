Kane und Son brechen Liga-Rekord: Spurs schaffen Befreiungsschlag

Nach zuletzt vier Pleiten innerhalb von fünf Spielen und einer brisanten Pressekonferenz von Trainer Antonio Conte hat Tottenham Hotspur einen wichtigen 4:0-Erfolg beim glücklosen Leeds United eingefahren. Das Duo aus Harry Kane und Heung-Min Son konnte dabei sogar einen Premier-League-Rekord aufstellen.

Überraschend ehrlich hatte Tottenhams Trainer Antonio Conte diese Woche seine Zukunft offengelassen. Der Sieg seiner Spurs bei Leeds dürfte den zuletzt bedienten Coach aber wohl wieder etwas glücklicher stimmen - zumal sein Team bereits früh ablieferte. Nach zehn Minuten brachte Doherty die Gäste aus London nach einer zielstrebigen Kombination in Führung.

Lediglich fünf Zeigerumdrehungen später musste Meslier im Kasten der Hausherren erneut hinter sich greifen: Winter-Neuzugang Kulusevski hatte den Ball zuvor nüchtern ins kurze Eck gejagt. Auf der anderen Seite verhinderte der Pfosten nach Kochs Abschluss den Anschlusstreffer der Whites, die gewohnt giftig und äußerst offensiv, gleichzeitig aber defensiv wieder naiv agierten (17.).

Kane trifft und assistiert

Nach punktgenauem Zuspiel von Höjbjerg setzte Kane aus spitzem Winkel dann noch einen drauf (27.). Nach nicht einmal 30 Minuten führte ein wahnsinnig effizientes Tottenham gegen ein Leeds, das spielerisch und auch kämpferisch zu überzeugen wusste, aber zu fahrlässig mit Chancen umging und sich zu oft in der Abwehr düpieren ließ.

Auch im zweiten Durchgang gaben sich die Gastgeber nicht auf, stellten die souveräne Spurs-Defensive aber zu keiner Zeit vor echte Probleme. So plätscherte das Spiel lange vor sich hin, ehe sich Meslier bei einem Kulusevski-Abschluss noch auszeichnen konnte (67.) und Dallas mit seiner vergebenen Chance sinnbildlich die letzten Leistungen der Whites verdeutlichte: Nach einem Fehler von Lloris hatte der Mittelfeldspieler vorm verwaisten Tor eigentlich freie Bahn, wartete aber zu lange, sodass Davies noch einrücken und blocken konnte (75.).

Kurz vor Schluss sollten Kane und Son dann doch noch einen Rekord brechen: Mit dem 4:0 des Koreaners (85.), das sein kongenialer Sturmpartner mustergültig mit einem langen Pass einleitete, war das Duo direkt an seinem insgesamt 37. Tor beteiligt - Premier-League-Rekord. Die bisherige Bestmarke hielten Chelseas Frank Lampard und Didier Drogba, die sich 36 Tore gegenseitig aufgelegt hatten. Kurz vor Schluss stand bei Raphinhas Freistoß erneut der rechte Pfosten im Weg (90.).

Für die Spurs steht am Dienstag (20.55 Uhr) das Achtelfinale im FA Cup bei Middlesbrough an. Leeds gastiert am Samstag (13.30 Uhr) in der Liga in Leicester.