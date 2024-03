Immer wieder Rutter: Farke springt mit Leeds an die Spitze der Championship

Leeds United nähert sich immer mehr der Premier League. Am Sonntag überflügelte die Farke-Elf sogar vorerst Leicester an der Championship-Spitze - und machte ihren Trainer "ziemlich stolz".

Daniel Farke hat seinen dritten Aufstieg in die Premier League immer klarer vor Augen. Der 47-Jährige, der im vergangenen Sommer nach seinem Aus bei Borussia Mönchengladbach bei Leeds United übernommen hatte, durfte am Sonntag einen weiteren wichtigen Dreier bejubeln - der den letztjährigen Absteiger vorerst an die Spitze der Championship spülte.

Vor 34.813 Zuschauern an der Elland Road bezwang Leeds den abstiegsgefährdeten FC Millwall verdient mit 2:0, wobei der Ex-Hoffenheimer Rutter eine Hauptrolle spielte. Der 21 Jahre junge Franzose war an vielen gefährlichen Angriffen beteiligt und beendete die Partie mit zwei Assists, allerdings ohne Tor: Während er den herrlichen Distanztreffer von Italiens Jung-Nationalspieler Gnonto (33.) ebenso einleitete wie das überlegte 2:0 durch Ex-ManUnited-Profi James (79.), ließ er dazwischen selbst das 2:0 bei einer Doppel-Großchance liegen. Keeper Sarkic parierte zweimal, einmal mithilfe des Pfostens (67.).

zum Thema Die Tabelle der Championship

"Ich bin ziemlich stolz auf die Jungs", sagte Farke der BBC, "denn heute war es eine andere Herausforderung: In den letzten Wochen mussten wir alle zwei, drei Tage spielen, diesmal hatten wir neun oder zehn Tage zwischen den Spielen, was wir nicht gewohnt sind." Leeds' Lauf hielt dennoch unvermindert an: 2024 gewannen die Whites zwölf ihrer 13 Ligaspiele - bei einem Remis.

Auf Konkurrent Leicester wartet in der Länderspielpause ein Topspiel

Längst geht es nicht mehr darum, sich einen Play-off-Platz zu sichern - der ist Farkes Mannschaft nur noch theoretisch zu nehmen -, sondern um den direkten Wiederaufstieg, für den Platz eins oder zwei hermuss. Durch den neuerlichen Sieg eroberte Leeds zumindest vorübergehend und erstmals in dieser Saison die Spitze, weil Leicester am Sonntag im FA-Cup-Viertelfinale (2:4 bei Chelsea) gefordert war und erst am kommenden Samstag sein Nachholspiel gegen den Vierten Southampton bestreitet.

Aufsteiger Ipswich, das am Samstag Sheffield Wednesday mit 6:0 abgeschossen hatte, ist dem Duo mit einem Punkt weniger als Dritter dicht auf den Fersen.