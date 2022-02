Nach zwei Gegentoren in einer Minute: Zwei Joker retten ManUnited

Manchester United hat bei Leeds United eine souveräne Führung kurios verspielt, am Ende aber doch mit 4:2 gewonnen. Zwei Joker sorgten dafür.

Die Whites begrüßten Manchester an der Elland Road mit der für sie typischen Intensität, allerdings nur ein paar Minuten lang. Trotzdem hatte Harrison aus sieben Metern früh eine sehr gute Chance (5.). Die Red Devils fanden sich etwas später im Spiel zurecht, gaben dann aber zusehends den Ton an.

Koch muss nach Kopfverletzung runter

Pogba kreierte den ersten Hochkaräter, spielte Cristiano Ronaldo die Kugel jedoch in den Rücken, sodass der Portugiese aus kurzer Distanz Meslier anschoss (26.). Nachdem Leeds den am Kopf verletzten Koch auswechseln musste (30.), schlugen die Gäste nach einer Ecke zu: Der viel kritisierte Maguire köpfte zur verdienten Führung ein (34.). Sancho hätte noch vor der Pause beinahe nachgelegt (39.), was Bruno Fernandes per Kopfballtreffer gelang (45.+5).

Zwei Gegentore in 57 Sekunden

Wie in den ersten starteten die Whites aber auch fulminant in den zweiten Abschnitt - und diesmal überschlugen sich die Ereignisse: Zunächst rutschte Rodrigo Moreno eine Flanke so ab, dass der Ball über de Gea im langen Eck einschlug (53.). Und nur 57 Sekunden später grätschte der eingewechselte Raphinha einen Querpass zum 2:2 über die Linie - plötzlich war im Starkregen von Leeds wieder alles offen.

Zwischen Grätschen und Umschaltmomenten gelang es der Elf von Ralf Rangnick weiterhin, die besseren Ansätze zu präsentieren. Schließlich war es in einem Konter Joker Fred, der Meslier im kurzen Eck überwand und die Red Devils wieder in Führung brachte (70.). Weitere Konter spielten Sancho und Co. unsauber zu Ende.

Weil Leeds trotz großem Aufwand jedoch keine weitere Antwort fand und mit Elanga ein weiterer Gäste-Joker erfolgreich einschoss (88.), ging Manchester United gegen einen seiner Lieblingsgegner -Leeds wartet gegen die Red Devils seit sieben Spielen auf einen Dreier - als Sieger vom Platz. Was Rang 4 vorerst sichern sollte.