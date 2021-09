Elliotts schlimme Verletzung überschattet Liverpool-Sieg in Leeds

Der FC Liverpool hat am Sonntag nachgezogen und hochverdient in Leeds gewonnen. Der Sieg verkam aber trotzdem ein bisschen zur Randnotiz.

Nachdem die Konkurrenz aus Westlondon und Manchester am Samstag vorgelegt hatte, war der FC Liverpool am Sonntagnachmittag in Leeds gefragt, und dafür setzte Jürgen Klopp im Mittelfeld zum ersten Mal in dieser Saison auf Thiago in seiner Startelf. Der Ex-Münchner agierte umtriebig und gewohnt passsicher und traf sogar in der 25. Minute per Kopf, allerdings hatte sich Flankengeber Salah zuvor im Abseits befunden.

Jener Salah war es auch, der nach einer rasanten Anfangsphase sein 100. Premier-League-Tor bejubeln und sich auch beim Ex-Schalker Matip bedanken durfte. Dieser hatte den Ball mit großen Schritten Richtung Strafraum getrieben, Doppelpass mit Salah gespielt und rechtzeitig rechts rausgelegt auf Alexander-Arnold, der Salah mit einer flachen Hereingabe das Leben einfach machte. Der Ägypter schob zum verdienten 1:0 seiner Reds ein (20.).

Liverpool, zuvor schon sehr dominant, verlieh die Führung einen zusätzlichen Push, während Mittelfeld und Abwehrreihe der Gastgeber ziemlich planlos wirkten und nicht wirklich mit dem Tempo der Gäste klarkamen. Die Folge war eine Fülle an Chancen auf das zweite Tor, doch sowohl Mané (27.), Youngster Elliott (27.) als auch van Dijk (28.) vergaben.

Salah sieht es sofort: Elliott mit der Trage vom Feld

Besser machte es nach der Pause Fabinho, der aus dem Gestocher nach einer Ecke am schnellsten schaltete und verdient erhöhte. Das gute Resultat sollte für Liverpool aber zeitnah in den Hintergrund rücken, weil sich Elliott bei einem Tackling von Struijk schwer am Bein verletzte. Der 18-Jährige war selbst offenbar zu geschockt, denn Nebenmann Salah wedelte vehement mit den Armen, rief sofort nach Hilfe und drehte sich entsetzt weg. Elliott wurde minutenlang behandelt und schließlich mit der Trage vom Feld gebracht.

Danach plätscherte das Geschehen mehr oder weniger vor sich hin, die Reds machten nicht mehr als nötig, und während der achtminütigen Nachspielzeit erzielte auch Mané auf Vorlage von Thiago noch sein überfälliges Tor zum 3:0-Endstand (90.+2).