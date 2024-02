Farke mit Leeds nicht zu stoppen - 17-Jähriger setzt Familientradition fort

Leeds United und Daniel Farke nähern sich der Premier-League-Rückkehr. Im Championship-Topspiel bezwang der Absteiger Spitzenreiter Leicester City - auch wegen einer Fehlentscheidung.

Leeds United hat den 2000. Sieg in seiner Klubgeschichte gefeiert und erstmals seit den 1930er-Jahren neunmal hintereinander gewonnen. Doch Daniel Farke interessierten diese Rekorde am Freitagabend wenig. "Das Gefühl", sagte der Trainer von Leeds United nach dem 3:1-Heimsieg im Championship-Topspiel gegen Tabellenführer Leicester City der BBC, "ist wichtiger."

Und dieses Gefühl lag nach dem Schlusspfiff an der Elland Road nahe an der Ekstase. Mit einer bärenstarken Schlussoffensive hatten die Gastgeber einen langen 0:1-Rückstand noch umgebogen und manch kritische Situation überstanden. "Insgesamt war es ein enges Spiel, aber wenn ich nach den gesamten 90 Minuten gehe, finde ich, dass es ein verdienter Sieg war", resümierte Farke.

Daka wird doppelt zum Unglücksraben

Faes hatte Leicester infolge einer verlängerten Ecke früh in Führung gebracht (15.), Daka vermeintlich gar auf 2:0 erhöht (59.). Doch das Schiedsrichtergespann entschied zu Unrecht auf Abseits, offenbar weil es nicht erkannt hatte, dass der Ball zuvor von Leeds-Angreifer Rutter gekommen war, nicht von Dakas Mitspieler Choudhury. Einen VAR gibt es in der Championship nicht. Indem er in der 72. Minute völlig freistehend kläglich vergab, wurde Daka endgültig zum Unglücksraben - weil Leeds noch etwas in petto hatte.

Der eingewechselte Winterneuzugang Roberts glich ein wenig aus dem Nichts aus (80.), ehe Archie Gray mit einem doppelt abgefälschten Schuss zum 2:1 das Stadion endgültig zum Kochen brachte (82.). Der 17-Jährige traf erstmals für den Klub, für den bereits Großonkel - und Leeds-Klublegende - Eddie, Opa Frank und Vater Andy gespielt und getroffen hatten. Für den 3:1-Schlusspunkt sorgte in der Nachspielzeit Joker Bamford, der einen 19-Meter-Freistoß des ebenfalls eingewechselten James ungewollt ins Tor lenkte.

Sechs Punkte trennen die zweitplatzierten Whites jetzt nur noch von Spitzenreiter Leicester, der vor einigen Wochen noch enteilt schien. Wichtiger aber noch: Aufsteiger Ipswich Town auf dem dritten Platz, der "nur" für die Play-offs berechtigt, kommt vorerst nicht an Farkes Mannschaft vorbei. Der ehemalige Gladbach-Coach darf von seinem dritten Aufstieg in die Premier League träumen. Am Mittwochabend steht aber erstmal das FA-Cup-Achtelfinale beim alten Rivalen FC Chelsea an.