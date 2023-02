Falcone lässt Abraham verzweifeln: Lecce behält einen Punkt gegen die AS Rom

Die AS Rom hat es verpasst, zumindest für den Moment mit Inter Mailand gleichzuziehen. Die Giallorossi wurden von Aufsteiger Lecce früh geschockt, kamen aber schnell zurück. Am Ende scheiterten die Römer an sich selbst - und dem gegnerischen Keeper.

Tammy Abraham verzweifelte am gegnerischen Torhüter. AS Roma via Getty Images