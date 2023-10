LeBrons Lakers drehen Spiel gegen Wagner-Brüder - Jokic und Doncic brillieren

Bevor der Harden-Trade zu den Clippers bekannt gemacht wurde, haben Dennis Schröder und die Wagner-Brüder ihre Spiele verloren. Nikola Jokic und Luka Doncic schrauben weiter an ihrer Triple-Double-Bilanz. Die NBA am Dienstagmorgen.

Zwei Generationen im Duell: LeBron James (re.) will an Franz Wagner vorbei. IMAGO/ZUMA Wire

Spannendes Duell in Los Angeles: Die Lakers drehten die Partie gegen die Orlando Magic um Franz und Moritz Wagner im Schlussviertel und gewannen mit 106:103. Es war die erste Niederlage für das junge Team um die beiden Weltmeister. Franz Wagner drückte der Partie mit 16 Punkten und acht Rebounds seinen Stempel auf (Moritz kam in zwölf Minuten auf fünf Zähler), am Ende war es aber LeBron James (19 Zähler in 33 Minuten) mit seinen Lakers, die den Sieg davontrugen. Auch, weil Franz Wagner den finalen Dreierversuch nicht im Korb unterbringen konnte. Mann des Abends war Anthony Davis (26, 19 Rebounds), der dem "King" viel Last von den Schultern nahm, Topscorer indes D'Angelo Russell (28).

Das Gefühl der Niederlage kennt Dennis Schröder indes schon etwas länger als die Wagner-Brüder. Der DBB-Kapitän musste nach dem Auftaktsieg mit den Toronto Raptors nun schon das dritte verlorene Spiel am Stück quittieren. Mit 91:99 unterlagen die Kanadier den Portland Trail Blazers, die ihrerseits den ersten Saisonsieg feiern durften. Schröder kam auf zehn Punkte und acht Assists, Deandre Ayton glänzte für die Gäste weniger mit Punkten (10) als mit Rebounds (23!). Auch der österreichische Center Jakob Pöltl im Dress der Raptors schnappte sich ein Double-Double (14/10).

Nummer 58 für Doncic, Nummer 107 für Jokic

Luka Doncic führte die Dallas Mavericks zum dritten Sieg im dritten Saisonspiel und verbuchte auswärts bei den sieglosen Memphis Grizzlies sein 58. Triple-Double in der NBA-Karriere: Beim 125:110-Erfolg kam der Slowene auf 35 Punkte sowie je ein Dutzend Rebounds und Vorlagen. Maxi Kleber steuerte von der Bank kommend sieben Punkte und fünf Rebounds bei.

Titelverteidiger Nikola Jokic überragte unterdessen beim 110:102 der Denver Nuggets gegen die Utah Jazz. Der Serbe kam auf 27 Punkte, elf Vorlagen und zehn Rebounds, steht damit schon bei 107. Triple-Doubles in seiner Karriere in der NBA - damit ist der Star-Center gleichauf mit LeBron James und Jason Kidd (Russell Westbrook führt mit 198). Die Nuggets sind noch ungeschlagen, das wird Jokic wahrscheinlich mehr interessieren.

Brown und Tatum glänzen

Drittes NBA-Team mit weißer Weste neben Dallas und Denver sind die hochgehandelten Boston Celtics, die sich beim 126:107 bei den Washington Wizards schadlos hielten. Jaylen Brown (36) und Jayson Tatum (33) gingen in der US-Hauptstadt voran.