League of Legends MSI 2022: Mit diesen Champions spielen die Profis

Beim MSI 2022 versammeln sich die besten Teams aller LoL-Regionen der Welt. Für Fans immer besonders interessant: Mit welchen Champions spielen die Profis beim Turnier?

Das Finale beim MSI 2022 steht an. Bei einem der wichtigsten LoL-Turniere des ganzen Jahres sind die größten Namen des League-eSports mit dabei. Für Anhänger ist neben der spektakulären Spielweise ihrer Idole eine Sache ebenfalls von enormer Bedeutung: Welche Champions werden von den Profis am häufigsten gespielt?

MSI 2022: Die häufigsten Champion-Picks

Los geht es mit der Top-Lane. Für die eSportler beim MSI ist hier Gwen die klare Favoritin. Sie kommt bislang auf 34 absolvierte Spiele. Kein Wunder, dass sie auch unter den Champions ist, die am häufigsten gebannt werden und somit nicht ausgewählt werden dürfen. Schon 20-mal wurde ihre Wahl verwehrt. Wird sie allerdings ausgewählt, kommt sie auf eine Win-Rate von 63 Prozent, die höchste beim diesjährigen MSI.

Im Jungle ist Viego der beliebteste Champion (35 Picks). Verwunderlich ist seine sehr schwache Statistik in Sachen Siege: Lediglich knapp 29 Prozent seiner Einsätze konnte er gewinnen. Wer trotzdem sehen will, wie Viego auf Weltklasse-Niveau gespielt wird, der sollte sich Highlights von Yan 'Wei' Yang-Wei von RNG ansehen. Bei seinen fünf Spielen mit dem Champion kommt er auf eine Win-Rate von 80 Prozent. Der 19-jährige Chinese ist beim MSI in Bestform und hat die höchste KD aller Spieler.

Fakers Favoritin wird häufig gebannt

Auf der Mid-Lane ist Superstar Lee 'Faker' Sang-hyeok zuhause. Am häufigsten wird dort seine favorisierte Wahl Ahri gepickt (25 Spiele). Mit 44 Bans ist sie aber auch unter den Charakteren, die am meisten gesperrt wurden. Nur ADC-Champion Lucian (66 Bans) wurde öfter die Teilnahme verweigert. Ahri kommt auf eine Sieges-Rate von 60 Prozent. 'Fakers' zweitliebster Pick ist Twisted Fate. Er ist für alle LoL-Profis eine solide Wahl, wenn Ahri gebannt wurde. Mit 19 Spielen belegt er den zweiten Platz der Mid-Lane-Lieblinge.

Die Bot-Lane wird beim MSI von einem Spieler besonders dominiert: Chen 'GALA' Wei ist der einzige Spieler, dem bisher ein Penta-Kill (gesamtes gegnerisches Team ausgeschaltet) beim diesjährigen Turnier gelang. Seine Favoritin ist Kai'Sa, mit insgesamt 24 Picks ist sie auch die Top-ADC-Wahl. Kaum ein anderer Spieler beherrscht sie so wie 'GALA': Alle vier Spiele mit ihr konnte er gewinnen. Man sollte den 21-Jährigen lieber nicht mit ihr antreten lassen.

Beim Support, also der unterstützenden Einheit des Teams, macht Nautilus (30 Spiele) das Rennen knapp vor Leona (27 Spiele). Nautilus wurde dabei sogar in einem Match als ADC eingesetzt. Auch hier macht ein Vertreter von RNG den besten Job mit diesem Champion. Shi 'Ming' Sen-Ming konnte Nautilus sechsmal Wählen und gewann alle Spiele mit ihm.

Welche Champions die LoL-Elite im Finale wählt, kann am Sonntag um 10:00 Uhr deutscher Zeit auf dem YouTube-Kanal von LoL Esports verfolgt werden.

Weitere Gaming News und alles aus der Welt des eSport gibt es auf EarlyGame.