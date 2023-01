Empolis Comeback verdirbt Lazios Geburtstagsfeier

Fast auf den Tag genau 123 Jahre nach Vereinsgründung wollte Lazio Rom gegen Empoli die Niederlage bei Lecce vergessen machen. Lange sah es nach einem Sieg aus, doch das letzte Wort hatten die Gäste.

Die Stimmung bei Lazio war zu Jahresbeginn ohnehin nicht gut gewesen. Mit einem enttäuschenden 1:2 bei Aufsteiger Lecce waren die Biancocelesti aus der WM-Pause zurückgekommen. Gegen Empoli sollte im Kampf um die Champions League eine entsprechende Antwort folgen. Doch einen Tag vor dem 123. Geburtstag des Traditionsvereins aus der Hauptstadt gab es den nächsten Punktverlust und ernüchternden Rückschlag für die Laziali.

Caputo trifft auf beiden Seiten - Empoli jubelt spät

Dabei hätte das Spiel im Olimpico kaum besser anfangen können: Bereits in der 2. Minute verlängerte Felipe Anderson einen scharfen Eckball auf Caputo, der nicht mehr reagieren konnte und den Ball per Kopf ins eigene Netz bugsierte - 1:0 für die Hauptstädter. Souverän spielten diese es in der Folge, verpassten es zunächst aber, nachzulegen. Das gelang erst nach Wiederanpfiff: Felipe Andersons Schuss missglückte und landete abgefälscht bei Zaccagni, der blitzgescheit reagierte und die Kugel über Vicario ins Netz spitzelte (54.).

Anschließend sah es für Lazio lange nach einem ungefährdeten Sieg zum Geburtstag aus. Empoli gab sich jedoch nicht auf und kam etwas aus dem Nichts zum Anschluss. Einen blitzsauberen Konter über Bajrami und Cambiaghi beförderte Caputo auf der richtigen Seite des Spielfelds in die Maschen (83.). Natürlich drängten die Gäste anschließend auf den Ausgleich - und wurden ganz spät belohnt: Nach einem zu kurz geklärten Eckball stand Marin im Rückraum goldrichtig, erwischte Provedel auf dem falschen Fuß und schoss Empoli mit seinem ersten Treffer zum Ausgleich (90.+3).

Lazio verpasste es somit, den Punktverlust Inter Mailands auszunutzen und den Druck auf die Konkurrenz im Rennen um die Königsklasse hochzuhalten. Dies gilt es nun abzuhaken, am Sonntag, 15. Januar, wartet schließlich die nächste Aufgabe auf die Biancocelesti. Ab 12.30 Uhr gastieren die Römer bei Sassuolo. Empoli empfängt tags darauf um 20.45 Uhr Sampdoria Genua.